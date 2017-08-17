Портнов о деле Шабунина: "Сгорел сарай – гори и хата"

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РИА Новости Украина

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину в Днепровском отделении полиции Киева в среду объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Антикоррупционного активиста подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" гражданину Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом.

В документе в частности сказано, что 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что "повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица".

Юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook сообщил, что Шабунину "шьют уголовное дело и планируют меру пресечения".

"Из того, что пишут в открытых источниках, уже даже поверхностно можно сказать, что на основании инкриминируемого ему (Шабунину – Ред.) фактажа – это незаконно и противоречит принципам и стандартам уголовной юстиции", – отметил Портнов.

Также понятно, уверен он, что все это "будет реализовано в подконтрольном властям честном и отреформированном суде руками интегрировавшейся в европейские стандарты прокуратуры".

"Апеллировать к европейским органам активистам не нужно. Эти органы заявили, что все реформы в указанной сфере прошли хорошо. Но по большому счету, во всем этом нет ничего страшного, потому как фигурант сам является одним из авторов построенной в стране системы власти и имлементированной в ней карикатурной формулы верховенства права. Поэтому, сгорел сарай — гори и хата, пусть вяжут", – подытожил Портнов.

Пост Андрея Портнова

Напомним, антикоррупционному активисту Шабунину инкриминируют статью 122 Уголовного кодекса "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Это правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.