Дело против Шабунина. Через пару заседаний приговор нарисуют — адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили о подозрении в Днепровском отделении полиции Киева. Шабунина подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести Всеволоду Филимоненко, который представился журналистом.

В то же время в Центре противодействия коррупции сообщают, что следователи за ночь изменили статью, которую инкриминируют Шабунину. Ему теперь грозит до трех лет лишения свободы.

Перспективы этого дела в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат Евгений Лосовский.

В Центре противодействия коррупции дело считают вообще сфабрикованным. Что вы об этом думаете?

— Если говорить объективно, и с точки зрения профессиональной, то статья, которую инкриминируют, соответственно "Нанесение побоев средней степени тяжести", во-первых, она очень эффективна с точки зрения доведения её до суда. Она достаточно коротко расследуется, там мало процессуальных действий, и доказательная база только то, что гражданин, в данном случае определенная есть категория, временная нетрудоспособность, лечение, которое выше определенного времени находился в стационаре, и таким образом, это коротко, эффективно, чтобы гражданину доставить проблемы. И в принципе, как я сказал, очень перспективно в суде. Пару заседаний, и в принципе приговор готов.

Теперь о второй стороне. На самом деле, это говорит о том, что Нацполиция решила весьма эффективно прижать данного гражданина. Теперь об адвокатской работе. Прежде всего, нанесение побоев средней степени тяжести, это вопрос всегда очень спорный. Спорный с точки зрения, когда были нанесены в данном случае, какая экспертиза, какой эксперт это делал и чем оно в данном случае характеризовалось, какими показаниями. Если коротко, то получается, в принципе, "выбор" Нацполиции весьма эффективен, для того чтобы доставить проблемы и применить потом соответственно меру пресечения к данному гражданину.

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Есть информация, что за ночь следователи изменили статью. Сейчас Шабунина подозревают по части 1 статьи 122 УК "Умышленные средней тяжести телесные повреждения", но не сотруднику СМИ. Что это меняет?

— На самом деле, всегда принципиально, если вы, образно говоря, в какой-то сложной ситуации нанесли кому-либо какие-либо повреждения, но не специально, то есть вы не преследовали цель сломать кому-то руку или ногу, или что-то другое. В данном случае это является отягощающим фактором, что был умысел. То есть, умысел предполагает в данном случае, если по-простому, более высокую степень лишения свободы, как отягчающее обстоятельство.

В данном случае будет доказываться ситуация, находился ли данный представитель масс-медиа в служебной командировке, в соответствии с рабочей необходимостью, потому что наличие его статуса как журналиста в данном случае, в уголовном деле, ничего не определяет. Определяет, выполнял ли он рабочие моменты согласно своих рабочих обязанностей. Вот что важно. То есть, теперь будет работа касаться представительства, где он работает как журналист, если в данном случае будет доказано документальной базой, имеется в виду, приказом, что он на работе находился в это время, получается, что тут еще дополнительно препятствие работе масс-медиа и журналистов.

Учитывая статью, по которой объявлено подозрение Шабунину, какое наказание предусматривается?

— Здесь, конечно, чтобы не быть голословным, может быть и до пяти лет лишения свободы, но опять-таки, чтобы не быть голословным, там будет определяться ряд отягчающих факторов. И насколько это повлекли средней степени тяжести повреждения, которые на дальнейшую жизнь, привели, например, или к временной нетрудоспособности, или, не дай Бог, не говорим о журналисте, в целом, или человек, например, стал инвалидом.

Насколько часты в судебной практике такие дела? Когда люди на улице подрались, друг на друга подал в суд, обратился в правоохранительные органы, и там определенные процедуры были проведены, виновный был наказан?

— Это вообще грустная статистика, потому что если не касаться вопроса политической составляющей и масс-медийной, у нас сегодня в судах и в следствии находится миллион дел такого же порядка. Когда женщине с автомобиля нанесли средней степени тяжести, в данном случае они абсолютно бесперспективны. Потому что в процентном отношении получение реального приговора и реального срока, оно имеет мизерные проценты. И таким образом, наши сограждане, вчера на Троещине стрельба была, и что-либо другое, на самом деле понимают, что при нанесении побоев средней степени тяжести реальный срок — это что-то из области средней фантастики. Не самой высокой, но средней. Потому что у нас есть такой принцип, который еще с СССР длится, если кого-то не отправили на тот свет, то в принципе — ничего страшного. Это для того, кто наносил эти побои.

Напомним, защите Виталия Шабунина дали всего несколько часов после вручения подозрения для ознакомления с делом, чтобы избрать для него меру пресечения, сообщил специальный корреспондент Александр Ивасивка.