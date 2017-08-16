Главе Центра противодействия коррупции в Киеве объявили подозрение

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину в Днепровском отделении полиции Киева в среду объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести, сообщает "Украинская правда".

Антикоррупционного активиста подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" гражданину Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом.

В документе в частности сказано, что 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что "повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица".

Антикоррупционному активисту инкриминируют статью 122 Уголовного кодекса "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Это правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин ударил журналиста Всеволода Филимоненко из-за вопроса, почему тот не воюет в АТО.