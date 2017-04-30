Шабунин: до НАБУ никто не брался за "золотые дойные коровы" элиты

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Недавно Национальному антикоррупционному бюро исполнилось два года. В НАБУ рассказали о своих успехах. В частности сообщается, что в настоящее время бюро расследует коррупционные преступления, ущерб от которых достигает 85 млрд грн. Также в сообщении пресс-служба НАБУ подчеркнула, что около 60 дел по наработкам детективов уже рассматриваются в суде.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин оценил работу НАБУ в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Антикоррупционное бюро взялось прихлопывать схемы, которые работали десятилетиями. Например, схема совместной добычи — это так называемая схема Онищенко — 15 лет работала. 40% дел НАБУ — это дела по государственным предприятиям, ведь это самый простой способ воровать наши с вами деньги. Так называемое дело Мартыненко, когда фактически на одной транзакции через компанию посредника наша государственная компания переплатила 17 млн ​​долларов. И вот никто ранее не брался за эти золотые дойные коровы коррумпированной элиты. Антикоррупционное бюро взялось, и уже показывает здесь результат. Хотя конечный результат — это посадка в тюрьму и конфискация, здесь без суда не обойтись", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что НАБУ настаивает на пересмотре меры пресечения для задержанных по делу Восточного ГОКа экс-нардепа Николая Мартыненко и первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.