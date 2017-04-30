НАБУ назвало сумму ущерба от дел, которые расследует

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует преступления, ущерб от которых достигает 85 млрд грн, сообщает пресс-служба НАБУ в своей странице в Facebook.

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"Недавно НАБУ исполнилось 2 года. В работе детективов – сотни производств, многие из которых стали резонансными. Ущерб от преступлений, которые расследует НАБУ, достигает 85 млрд грн", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 60 дел по наработкам детективов НАБУ уже рассматриваются в суде.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Национальное антикоррупционное бюро иногда нарушает тайну следствия.