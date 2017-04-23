НАБУ: задержание Мартыненко было законным и необходимым

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что задержание бывшего народного депутата Николая Мартыненко было не только законным, но и необходимым с целью недопущения побега.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Национального бюро Украины.

В частности, как объясняют в НАБУ, Мартыненко задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса, поскольку его поведение накануне уведомления о подозрении давало детективам основания считать, что он хорошо информирован о запланированных следственных действиях и сознательно избегает следствия. "В таком случае задержание подозреваемого без постановления суда было не только законным, но и необходимым с целью предупреждения возможного побега", — подчеркивается в сообщении.

В НАБУ информируют, что Мартыненко накануне уведомления о подозрении отключил телефоны, перестал пользоваться привычными автомобилями, сообщил близким людям перечень адресов и автомобилей, в которых планировался обыск, в ночь с 19-го на 20-е по месту жительства не ночевал. "Утром 20-го апреля детективы НАБУ нашли его в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского, откуда он не выходил в течение еще 6 часов", — отмечается в сообщении.

При этом в НАБУ отрицают, что дело против Мартыненко сфальсифицировано с целью политического преследования. Отмечается, что детективы расследовали факты хищения Мартыненко средств "ВостГОК" больше года — тщательно исследуя все факты и собирая доказательства, в том числе при помощи коллег из-за рубежа.

"За историю расследований НАБУ данное дело является абсолютным рекордсменом по объемам коммуникации с правоохранительными органами иностранных государств. Отдельные эпизоды, связанные с деятельностью Мартыненко, расследуются не только в Украине. В данном деле нет политической составляющей. Речь идет о хищении имущества госпредприятия", — настаивают в НАБУ.

Ранее сообщалось, что НАБУ настаивает на пересмотре меры пресечения для задержанных по делу Восточного ГОКа экс-нардепа Николая Мартыненко и первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.