Холодницкий отреагировал на обвинения Мартыненко

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что у него нет политических амбиций в отношении экс-депутата Николая Мартыненко. Об этом он заявил в комментарии журналистам.

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Ранее бывший народный депутат Николай Мартыненко в суде во время избрания ему меры пресечения заявил, что руководители НАБУ и САП имеют политические амбиции.

"Вы меня точно не увидите на любых последующих выборах в списках партий. И никаких политических амбиций я точно не имею. О политических амбициях директора НАБУ надо спросить у него, но я их не вижу. Никакой политики, просто право и борьба с коррупцией", — сказал он.

Ранее Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ранее заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).