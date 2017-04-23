Хроника 22 апреля: освобождение Мартыненко, Скрипка извинился за слова о гетто

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В субботу, 22 апреля, Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров, однако был арестован замгендиректора Одесского НПЗ, к тому же в Молдове отпустили на свободу скандально известного судью Николая Чауса. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Суд отпустил Мартыненко на поруки

Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров. Однако НАБУ настаивает на пересмотре меры пресечения для задержанных по делу Восточного ГОКа экс-нардепа Николая Мартыненко и первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы. Сам Мартыненко заявил, что не собирается скрываться от следствия.

В Молдове отпустили на свободу судью Чауса

Скандально известного судью Николая Чауса в Молдове отпустили на свободу. "Истек срок его содержания под стражей. Это не означает, что по нему отказано в экстрадиции, однако это означает, что в данный момент он на свободе", — сообщил СМИ источник в судейских кругах. Источник в НАБУ частично подтвердил эту информацию. "В данный момент Чаус находится под домашним арестом", — сказал источник. Ранее сообщалось, что Молдова начала процедуру экстрадиции Чауса в Украину.

Суд арестовал замгендиректора Одесского НПЗ

В Одессе суд постановил взять под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 15 млн грн одного из заместителей генерального директора ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", задержанного по подозрению в причастности к вывозу нефтепродуктов по так называемой "схеме" бизнесмена Сергея Курченко. Ранее сообщалось, что один из заместителей генерального директора Одесского НПЗ, которого подозревают в организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод, был задержан в Борисполе Киевской области.

Пожар на рынке в Одессе

В Одессе на рынке "Северный", расположенном в Суворовском районе города, произошел пожар, охвативший торговые павильоны на общей площади около 400 кв. м. Пожар удалось потушить. Во время пожара пострадали двое патрульных полицейских. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". В пресс-службе затруднились уточнить наличие (количество) пострадавших посетителей и людей, работающих на рынке.

В ЛНР заявили, что готовы к отключению электричества со стороны Украины

И. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин заявил, что в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) готовы к прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины. Он уточнил, что украинская сторона не направляла никаких официальных уведомлений о прекращении подачи электроэнергии.

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Электроснабжение Авдеевки восстановят не ранее понедельника

Электроснабжение Авдеевки восстановят не ранее понедельника. Об этом сообщает штаб АТО. Авдеевка в последнее время регулярно остается без света из-за обстрелов, самой сложной была ситуация в феврале, когда город остался без света в сильные морозы. На данный момент Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме. Помимо этого ВСУ зафиксировали 46 обстрелов своих позиций в Донбассе за сутки, один военный погиб, трое были ранены, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Скрипка извинился за слова о гетто

Музыкант Олег Скрипка извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык. Он заявил, что эти слова были вырваны из контекста. Однако на Скрипку все же подали заявление в прокуратуру за разжигание национальной вражды и ненависти. К тому же в сети появилась запись разговора Скрипки с Андреем Столяровым (пранкер Лексус), который назвался Арсеном Аваковым. Однако по версии самого певца, у него изначально закрались подозрения в том, что Аваков был не настоящим, поэтому Скрипка записал свой разговор с ним на диктофон.

КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом

КНДР грозит Австралии ядерным ударом, если ее власти будут следовать политическому курсу США в отношении Пхеньяна, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя северокорейского МИД. Такое заявление стало ответом на недавнее интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая заявила, что ядерная программа Северной Кореи представляет "серьезную угрозу" для Австралии. Бишоп не исключила и вероятность удара по Австралии.

В Сирии перенесли "Столицу" ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" в Сирии в провинцию Дейр-эз-Зор из города Ракка. По данным СМИ, в последние два месяца американские беспилотники зафиксировали, как сотни руководящих членов группировки покидают Ракку, двигаясь по направлению к городу Аль-Маядин вниз по течению реки Евфрат, на одном из берегов которой находится одноименная столица провинции.

Протесты в Париже накануне президентских выборов

Полиция Парижа применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, которая прошла за сутки до первого тура президентских выборов во Франции. Протестующие выступали против президентских выборов, которые они называют "политическим маскарадом", и выражали свое несогласие с предложениями кандидатов на пост главы государства. Акция состоялась за сутки до открытия избирательных участков в первом туре выборов президента Франции. Второй тур, после которого станет известно имя нового главы государства, запланирован на 7 мая.

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Именно 22 апреля во всем мире отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day), проводимый под эгидой ООН, — день нашего общего уютного дома. Праздник отмечается, начиная с 2010 года. Провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь.