Пока рано говорить о справедливости обвинений против Мартыненко - Гайдай

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

На минувшей неделе по делу задержанного экс-депутата фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко. Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. В ведомстве до суда сообщили, что намерены просить суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога 300 миллионов гривен.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро задержало Николая Мартыненко. НАБУ сообщило бывшему нардепу о подозрении по статьям "создание преступной организации" и "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

В партии "Народный фронт" дело Николая Мартыненко назвали политическим и считают, что в его аресте нет необходимости. Сам Мартыненко считает, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов Бюро.

Возможные закулисные связи между руководством НАБУ и экс-депутатом Николаем Мартыненко проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Сергей Гайдай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна пов'язати затримання Миколи Мартиненка з подіями в сферах політики та бізнесу України?

— Думаю, що конкретної події немає. Треба розуміти, що це новий орган. НАБУ під керівництвом Артема Ситника починає потроху налагоджувати ті процеси, заради яких він був створений. Справи, на жаль, в Україні, українське законодавство і українська політична система себе дуже сильно захищають, і цей захист найбільше проявляється в дуже складних процедурах, в яких є багато шпарин, які наші можновладці та представники правлячого класу можуть використовувати. Ці процедури вимагають від антикорупційних органів неабиякої підготовки. І на це йде час. Мені особисто подобається, що за останній час НАБУ нас, скажімо так, порадувало справою проти Романа Насірова, і до цього ми бачили Миколу Чауса. Звичайно, наша система не ідеальна. Але НАБУ потроху починає працювати. А справа Мартиненка давно була в розробці.Мені взагалі здається, що зараз правлячий клас вперше відчув загрозу від НАБУ. Я особисто думаю, що скоро ми побачимо величезні нападки на НАБУ. Вони вже були. Парламент хотів призначити так званого аудитора. Але ми будемо бачити ці атаки, які завжди бувають і проти антикорупціонерів. При цьому багато можновладців відчули, що ніяка політична «криша» навіть президента, може не спрацювати. Особливо треба було звернути увагу на заяву про відставку Валерії Гонтаревої. До цього були обшуки НАБУ і інформація про те, що проти Гонтаревої і керівництва НБУ відкриті справи. Тобто все це каже, що зараз настає той час, коли багато з тих, хто є сьогодні владою, відчувають деяку загрозу.

З іншого боку, відкрита справа — це ще не закрита справа, і не доведена справа до логічного судового рішення.

— Відкрита справа — це не покарання, ви праві. І це одна з ліній можливого захисту наших можновладців. Але сьогодні вони починають відчувати, що загроза є.

Що скажете стосовно заяви Мартиненка про те, що звинувачення проти нього сфальсифіковано за вказівкою Ситника?

— Це стандартні заяви. Зараз ми будемо бачити, що справа політична, що є замовники. Треба дивитися на подальший перебіг подій. Був би в нас справедливий чи незалежний суд, я б сказав: давайте подивимося на висновок суду, а зараз казати чи коментувати щось зарано. Поки що розраховувати на справедливий суд ми не можемо.

Чи може справа Мартиненка впливати на політичні процеси у ВР?

— Звичайно. Мартиненко є членом команди НФ, яка так чи інакше, хоча і знаходиться в домовленостях з БПП, але все ж таки є конкуруючою політичною структурою. Домовитися з ними буде значно важче.

Ранее председатель правления Украинского Хельсинского Союза Александр Павличенко в эфире "ГС" отметил, что индекс коррупции в Украине за время работы новых антикоррупционных органов никак не изменился, и это является оценкой их работы.