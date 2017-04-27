Холодницкий признался, что НАБУ иногда нарушает тайну следствия

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро иногда нарушает тайну следствия, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Рассказать больше, чем рассказывает НАБУ, у нас вряд ли получилось бы. На мой взгляд, иногда такое информирование даже переходит грань тайны следствия. (…) Ведь бывает, что кто-то где-то услышал об обыске и уже на камеры рассказывает о том, что планирует по этому поводу делать. Так не должно быть. Если мы будем превращать следствие в сериал, то это уже не будет следствие, это будет какое-то шоу "за стеклом", — цитирует УНИАН Холодницкого.

Руководитель САП в то же время считает, что общество нужно информировать о деятельности антикоррупционных органов, но рассказывать о результате, а не о процессе.

"Вот, например, мы расследуем дела по е-декларациям, и что? На мой взгляд, об этом следует рассказывать, когда хотя бы будут вынесены подозрения, а не сейчас", — сказал Холодницкий.

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Ранее Холодницкий заявил, что в случае, если отстраненный от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роман Насиров сбежит, будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный.