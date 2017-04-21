Детективы НАБУ задержали второго фигуранта в деле Мартыненко

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали второго фигуранта в деле причинения убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", сообщает пресс-служба НАБУ.

"20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", — сказано в сообщении.

Пресс-служба НАБУ отмечает, что решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

Согласно сообщению, задержанный известен как фигурант другого уголовного производства в отношении причинения убытков Одесскому припортовому заводу в размере 205 млн грн. Расследование было завершено в декабре прошлого года. Указанное лицо имеет статус обвиняемого, добавили в НАБУ.

Кроме того, отмечается, что задержанный 20 апреля экс-депутат Николай Мартыненко подозревается в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.