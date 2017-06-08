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    Вручение повестки в военкомат антикоррупционеру Шабунину

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    Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй! (473)

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    Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что он с 2000 года непригоден к военной службе по состоянию здоровья.
    Facebook Виталия Шабунина

    Руководителю общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину вручили повестку в военкомат. По словам антикоппуционера, он c ​​2000 года непригоден по состоянию здоровья к службе.

    Шабунин считает такие действия спланированными со стороны" некоторых нардепов" от парламентских фракций БПП и "Народного фронта" как месть за его антикоррупционную позицию.

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    "На днях… чиновник-неудачник Игорь Пивень угрожал силой отвезти меня в военкомат. А сегодня, в день рождения дочери, пришли ко мне аж трое офицеров из Днепровского военкомата вручать повестку… Представился из трех человек в форме только один", — написал Шабунин на своей странице в Facebook.

    Facebook Виталия Шабунина
    Комментарий Виталия Шабунина

    По словам общественника, визитеры не смогли объяснить, была ли отправлена повестка по почте.

    Facebook Виталия Шабунина
    "Белый билет" Виталия Шабунина

    "Завтра в 9.00 приглашаю всех журналистов со мной в Днепровский военкомат (Н. Лебедева, 14 а, каб. 310). Буду выяснять, почему я по состоянию здоровья непригодный к службе с 2000 года, в 32 года получил повестку", — отметил он.

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    Шабунин отметил, что офицеров сопровождали т.н. "титушки" с камерами. 

    Ранее сообщалось, что военкоматы уже начали "кампанию по призыву" офицеров в ряды ВСУ. 

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