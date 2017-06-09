Соцсети: а Шабунин знатный боевик…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ни дня без скандала. Антикоррупционного. И не беда, что без денег — зато с дракой! В четверг, 8 июня, скандально известный антикоррупционер Виталий Шабунин ударил журналиста Всеволода Филимоненко, который, в свою очередь, облил его из газового баллончика. По словам журналиста, Шабунин ударил его из-за вопроса: "Почему не воюешь в АТО?". Помнится ранее антикоррупционер настаивал на невозможности службы в армии. Филимоненко сообщил, что теперь у него надкол челюсти и сотрясение мозга, а видео самого инцидента опубликовал в Facebook.

Этот шумный инцидент вызвал немало споров в украинском сегменте соцсетей: "Вот такой Виталий лихой удалец-молодец. И не скажешь, что к службе не годен!"; "У Шабунина теперь гарантированное уголовное дело. Сам себя подставил и он больше не сможет бороться с коррупцией эффективно. Жаль". "Как бы там не было, мы видим, что Шабунин реально стал нервничать и срываться на людях, распуская свои руки. Ведь одно дело обвинять в коррупции других, а вот отвечать за свою коррупцию…", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook