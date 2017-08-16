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    Политика

    Аваков и Сюмар переругались из-за известного борца с коррупцией

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    В комментариях к посту нардепа Виктории Сюмар министр внутренних дел Арсен Аваков высказался, что каждый должен отвечать по закону за свои поступки вне зависимости от их деятельности и репутации.
    Народный депутат Виктория Сюмар
    Facebook "Народного фронта"

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал дело против председателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, возбужденное за якобы избиение "журналиста" Филимоненко.

    Виталий Шабунин напал на журналиста Филимоненко
    TVgolosnaroda / YouTube
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    В комментариях к посту своего соратника по "Народному фронту" нардепа Виктории Сюмар он высказался, что каждый должен отвечать по закону за свои поступки вне зависимости от их деятельности и репутации.

    В публикации Сюмар заступилась за "санитара коррупции" Шабунина и жестоко раскритиковала "тупые" действия силовиков.

    "Конечно, Филимоненко не журналист. Конечно, он не просто "неравнодушній активный гражданин", который сознательно и системно провоцировал Виталия Шабунина. Конечно, Виталий — тот "санитар леса", который многим не нравится. Но все-таки "санитары" делают полезное дело, и умная власть должна это понимать. Конечно, все попытки "пришить дело" Шабунину — абсурдны. Хотя бы потому, что его легитимность в глазах людей значительно больше, чем у власти. И "пришивка дел" по таким вот спровоцированными предлогами — это грабли, топтаться на которых — тупость", — заявила Сюмар.

    Facebook Виктории Сюмар
    Скриншот с сайта Facebook

    Аваков не выдержал критики своей коллеги по партии и ответил, что какой бы Шабунин не был "санитар", но должен отвечать по закону.

    "Ну. Раз он "санитар"- тогда может лупить по любой наглой морде! Шож раньше то не пояснили? Справку кто "истинный санитар" и кто " легитимный" у кого брать? Что б разобраться кто санитарно бьет правильно, а кто просто хулиган?", — ответил Аваков.

    Facebook Виктории Сюмар
    Скриншот с сайта Facebook

    Ранее сообщалось, что председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин ударил журналиста Всеволода Филимоненко из-за вопроса, почему тот не воюет в АТО.

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