Была чистка, а теперь в стране – зачистка. Бортник подводит итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Скандал с КНДР может поставить крест на втором сроке Порошенко, Трамп торгуется с украинским президентом по поводу обвинений во вмешательстве в выборы США, а криминальная обстановка в стране выгодна радикалам и неким кукловодам, которые используют ее в политических целях. Политические итоги недели в интервью РИА Новости Украина подвел директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Разгорелся скандал вокруг якобы украинских ракетных двигателей с "Южмаша", которые получала КНДР. Появилась публикация в The New York Times, международный резонанс. Какими могут быть последствия этой неприятной для Украины истории?

– Скандал случился, потому что был всем выгоден. Администрации Трампа, потому что он позволяет отвести фокус от "российского досье", усиливает обвинения Украины во вмешательстве в выборы, может быть атакой против демократов, которые всегда были покровителями Украины… И представляете, во времена демократов поставляется оружие Северной Корее! Это потенциально перекладывает вину за разработку ядерного оружия и корейских ракет на администрацию демократов.

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Конечно, это выгодно нашей внутренней оппозиции, потому что действительно это во многом напоминает "кольчужный скандал", который привел к изоляции и потере власти в свое время Леонида Кучмы. Конечно, выгоден и другим конкурентам-оппонентам Украины, поскольку дискредитирует ее на международной арене.

Сейчас ситуация затихла, но будет ли у нее продолжение?

– Я думаю, что это еще не последняя серия этой технологии. Кроме обвинения во вмешательстве в выборы, обвинений в поставке технологий в Северную Корею, скорее всего, мы услышим еще какие-то обвинения в сторону Украины в ближайшее время.

Все это в конечном итоге может отобрать у Порошенко шансы стать второй раз президентом Украины. Это может подтолкнуть ситуацию в Украине к попытке конституционной реформы, к попытке власти провести конституционную реформу, перейти к парламентской модели, для того чтобы бороться за кресло премьера.

Потенциально, конечно, последствия могут быть очень значительными, большими. В любом случае, сегодня формируется достаточно неприятный образ Украины для американского избирателя, для американского истеблишмента.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач запросил открытие уголовного расследования возможного вмешательства Украины в выборы главы государства в 2016 году. Он заявил, что "вмешательство нанесло серьёзный вред украинско-американским отношениям". Как подобный шаг повлияет на украинско-американские отношения?

– Здесь мы видим, что власть пытается дистанцироваться от "дела Манафорта", которым когда-то пытались "утопить" кандидата в президенты США Дональда Трампа. Генеральная прокуратура даже якобы возбудила дело в отношении НАБУ за обнародование этих материалов, хотя все чудесно понимают, что это обнародование было бы невозможно без согласования, без указки Банковой.

Но потенциально это дело очень перспективно и оно, мне кажется, даже является элементом торговли между администрацией Трампа и администрацией Порошенко. Ведь представьте себе, что случится так, что или в рамках следствия в Украине, или кто-то из украинских политиков, государственных деятелей заявит, что именно под давлением демократов, демократы заставили и давили на украинцев, заставили их визуализировать эту информацию по Манафорту. Это будет означать дискредитацию демократов внутри США.

Это будет означать, по большому счету, новый Уотергейтский скандал для США. Дискредитацию демократов, обвинение их в нечестных, бесчестных методах, серьезный урон их имиджу внутри американского истеблишмента.

Поэтому, мне кажется, вокруг возможного признания давления со стороны демократов, вокруг возможных доказательств этого давления сегодня идут торги между администрацией Порошенко и администрацией Трампа.

Потенциально я уверен, что пока у власти будет Трамп, это дело будет иметь перспективу и будет играть очень серьезную роль внутри американской политики. Если же украинские политики проявят свою несговорчивость с администрацией Трампа, нельзя исключить, что это дело может нанести урон американо-украинским отношениям, может служить изоляции Порошенко от американских контактов и уменьшению поддержки Украины.

Буквально ежедневно появляются новости о драках, нападениях, убийствах в Украине, то и дело всплывают подробности о незаконной торговле оружием. Кто виноват в этом?

– К сожалению, мы видим, что пока правоохранительные органы по всем статьям проигрывают борьбу, противостояние с организованной преступностью. Небезопасность, незащищенность, которые чувствует сегодня большинство украинцев, опросы показывают, что сегодня этот мотив (действий) украинцев входит в ТОП-3.

С одной стороны, безусловно государство несет огромные потери, в том числе экономические, подрывает авторитет государства в глазах общества. С другой стороны, иногда мне кажется, что здесь есть какой-то умысел. Поскольку человек, который не чувствует себя в безопасности, им очень легко манипулировать. И мы видим, что правые и радикалы забирают эту нишу. Они продуцируют культ силы, показывают, что они могут гарантировать безопасность.

И именно из этого чувства незащищенности и произростает поддержка правых радикалов, отсюда же – тоталитарные тенденции в обществе. То есть требования и запрос на сильную руку, которые сегодня демонстрируют ведущие социологические опросы.

Поэтому, мне кажется, тут есть и технологическая составляющая – низкое качество правоохранительных органов, низкая подготовленность правоохранительных органов, политизация их деятельности и т.д. и т.п. Но, возможно, кто-то сидит за кулисами и кого-то она (сложившаяся ситуация) особо радует, потому что создает специфические политические тренды в общественном сознании.

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Сытник заявил, что на ведомство давят по делу "Роттердама+"…

– В последнее время, в последние месяцы НАБУ демонстрирует признаки жизни. Тут и дело Полякова-Розенблата, и Дейдея, которые инициированы этим органом… И дело против Суса, то, что они занялись схемой "Роттердам+" – это говорит о том, что в этом органе есть люди, которые потенциально способны бороться с коррупцией.

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И сегодня между НАБУ и другими силовыми органами, НАБУ и властью идет уже практически неприкрытая война, неприкрытые боевые действия, где решается, останется ли в Украине хотя бы один полунезависимый правоохранительный антикоррупционный орган или не останется.

Это заявление НАБУ чревато… Если у НАБУ хватит смелости довести это дело до ума и обвинить ведущих украинских олигархов и чиновников, которые покрывают эти схемы, "Роттердам+", "Пенсильвания+" и все остальное, это может привести к коренным изменениям в украинской политике и украинском обществе.

Действительно, чувствуется огромное внутриполитическое напряжение по этому вопросу. Можем пожелать только удачи и смелости следователям НАБУ, чтобы у них хватило смелости и квалификации довести эти дела до ума.

А есть у вас ощущение, готовится ли власть к "горячей" политической осени?

– Прозвучало заявление, что осенью готовится список 40 или 50 депутатов и министров – на лишение их депутатской неприкосновенности или привлечению к уголовной ответственности. Продолжают оказывать давление на лидеров общественного мнения, на средства массовой информации. Все эти процессы продолжаются. Такое впечатление, что власть пытается зачистить информационную, бизнес-среду, политическую среду в преддверии осени и преддверии будущих выборов.