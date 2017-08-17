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    Тиллерсон и Фриланд в Вашингтоне обсудил Украину и КНДР

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    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах с главой МИД Канады Христей Фриланд обсудил ситуацию в Украине, КНДР и Венесуэле, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

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    "Госсекретарь Рекс Тиллерсон принял главу МИД Канады Христю Фриланд, которая находится в Вашингтоне для возобновления переговоров о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). В дополнение к НАФТА оба руководителя обсудили КНДР, Венесуэлу, Украину, экономические вопросы", — говорится в заявлении Науэрт.

    У Фриланд имеются украинские корни. Ее мать Галина Хомяк родилась в украинской семье в послевоенной Германии.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа". Она также обвинила в непрофессионализме президента и премьера Украины.

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    Официальный Киев ранее уже опроверг информацию о поставках в КНДР двигателей, назвав ее провокацией. 

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