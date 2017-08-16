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    В Киеве не исключили, что украинские двигатели в КНДР могли попасть из РФ

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (562)

    (обновлено: )9904
    И.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко не исключил, что украинские двигатели в КНДР могли попасть из России.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. И.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко сообщил, что в России находится до 20 ракет "Циклон-2" и "Циклон-3" с украинскими двигателями РД-250, в поставках которых в КНДР Украину обвинили в статье американской газеты The New York Times (NYT).

    Комментарий и.о. директора ГКА Юрия Радченко. Видео
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    Ракетные поставки в КНДР. Комментарий главы Госкосмического агентства

    "По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250) есть. Документация есть", — сказал он на брифинге в "Укринформе".

    По его словам, данные двигатели ранее были изготовлены в Украине и поставлены в РФ в составе ракет в соответствии с российской космической программой.

    Радченко отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.

    Он не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.

    "Из числа готовых изделий они (россияне — ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", — подчеркнул он.

    В понедельник New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

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