В Киеве не исключили, что украинские двигатели в КНДР могли попасть из РФ

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. И.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко сообщил, что в России находится до 20 ракет "Циклон-2" и "Циклон-3" с украинскими двигателями РД-250, в поставках которых в КНДР Украину обвинили в статье американской газеты The New York Times (NYT).

"По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250) есть. Документация есть", — сказал он на брифинге в "Укринформе".

По его словам, данные двигатели ранее были изготовлены в Украине и поставлены в РФ в составе ракет в соответствии с российской космической программой.

Радченко отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.

Он не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.

"Из числа готовых изделий они (россияне — ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи", — подчеркнул он.

В понедельник New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.