Порошенко и Климкин поздравили Фриланд с назначением на пост главы МИД Канады

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин поздравляют Христю Фриланд с назначением на должность министра иностранных дел Канады.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что этническая украинка Христя Фриланд, занимавшая пост министра международной торговли Канады, назначена министром иностранных дел. Он также добавил, что Фриланд сохранит пост главы комитета по отношениям с США, включая торговые связи.

"Гордимся и поддерживаем", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

"Представляю себе первые переговоры министров иностранных дел двух государств, которые ведутся на украинском языке!" — добавил глава внешнеполитического ведомства в микроблоге в Twitter.

Христя Фриланд занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters, где была управляющим директором и редактором потребительских новостей, когда объявила об увольнении и намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 года и была избрана в парламент 25 ноября.

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С марта 2014 года она в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.