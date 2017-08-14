NYT заподозрила Украину в поставках КНДР ракетных двигателей

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Газета New York Times пишет, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

Ссылаясь на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана, издание пишет, что аналитики изучили фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, и пришли к заключению, что по внешнему виду они напоминают ракеты СССР, которые сейчас "могут иметь отношение" только к нескольким предприятиям на территории бывшего Союза.

По данным издания, "следователи со стороны правительства и эксперты сфокусировали свое расследование на производителе ракет в Днепропетровске, Украина". Эксперты считают "Южмаш" "наиболее вероятным источником двигателей" межконтинентальных баллистических ракет, об испытании которых КНДР заявила в июле текущего года. Издание подчеркивает, что точных данных о том, кто мог продать ракетные технологии и конструкторские знания в КНДР, нет.

"Вполне вероятно, что эти двигатели были доставлены из Украины — возможно, незаконно", — заявил Эллеман. "Сколько их (двигателей — Ред.) и помогают ли им украинцы сейчас — большой вопрос", — добавил он.

Белый дом отказался комментировать оценки разведывательных служб, указывает газета.

По данным Эллемана, после неудачных пусков КНДР за последние два года сменила внешний вид устройств и поставщиков. Согласно его утверждениям, "новые ракеты КНДР основаны на такой сложной технологии, на которую КНДР не могла бы переключиться самостоятельно так быстро". По данным эксперта, новый ракетный двигатель Северная Корея впервые могла использовать в сентябре прошлого года.

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

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КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.