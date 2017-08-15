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    Конструктор: КНДР могла скопировать украинские двигатели

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (531)

    (обновлено: )9901
    Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" заверил, что "никто из сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР".
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев заявил, что какая-то страна смогла скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
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    "Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", — сказал Дегтярев изданию "Страна.ua".

    Он назвал информацию в статье New York Times "выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя".

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну.

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