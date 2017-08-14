наверх
14.08.201716:24
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Провокация. Турчинов о поставках Украиной оружия КНДР

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины (512)

    (обновлено: )76509
    По словам Александра Турчинова, российские спецслужбы виновны в распространении информации о том, что Украина якобы поставляла в КНДР оружие и военные технологии.
    Александр Турчинов
    Facebook СНБО

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал провокацией появление публикаций о возможных поставках в КНДР оружия и военных технологий.

    КНДР. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Вероятность вооруженного столкновения между США и КНДР высока - эксперт

    "Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию", — цитирует Турчинова его пресс-служба.

    Он отметил, что Украина считает правящий режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживает все санкции против этой страны".

    При этом он обвинил российские спецслужбы в распространении этой информации.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Турчинов ранее опровергал эту информацию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Украинские военные в Иловайске. Архивное фото
    Иловайский котел: кто в ответе?
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе