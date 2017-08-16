Порошенко пригласил в Украину авторов статьи о поставках технологий в КНДР

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева.

Читайте также: Украина на пороге испытаний… летального оружия

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.

"Ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем — ответственно. Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под необоснованные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории", — написал Порошенко в Facebook в среду вечером.

В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. Ранее в среду Порошенко поручил провести расследование после публикаций NYT.