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    Порошенко пригласил в Украину авторов статьи о поставках технологий в КНДР

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (568)

    (обновлено: )15801
    По словам президента Петра Порошенко, он поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под необоснованные подозрения.
    Южмаш. Цех по сбору ракетных двигателей. Архивное фото
    Facebook Петр Порошенко

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева.

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    Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.

    "Ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем — ответственно. Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под необоснованные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории", — написал Порошенко в Facebook в среду вечером.

    В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. Ранее в среду Порошенко поручил провести расследование после публикаций NYT.

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