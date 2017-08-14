Тимошенко о поставках оружия в КНДР: Украину ждут "санкции и катастрофа"

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа", заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

"Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит — остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это — катастрофа для нашей страны. Такая ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступности президента Петр Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Эта власть уничтожает Украину!" — написала Тимошенко на своей странице в Facebook в понедельник.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уже заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.