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    Тимошенко о поставках оружия в КНДР: Украину ждут "санкции и катастрофа"

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины (515)

    (обновлено: )973140
    Юлия Тимошенко заявила, что Украина попасть под санкции и остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира в связи со скандалом по поставкам оружия в КНДР.
    Народный депутат Юлия Тимошенко в кулуарах Верховной Рады Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа", заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    NYT: украинские двигатели в ракетно-ядерной программе КНДР

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

    "Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит — остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это — катастрофа для нашей страны. Такая ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступности президента Петр Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Эта власть уничтожает Украину!" — написала Тимошенко на своей странице в Facebook в понедельник.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уже заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.

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