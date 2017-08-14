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    Аналитика и комментарии

    NYT: украинские двигатели в ракетно-ядерной программе КНДР

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины (512)

    (обновлено: )62791
    После наступления кризиса украинский завод "Южмаш" переживал тяжелые времена, и потому является одним из самых вероятных источников двигателей для ракет Северной Кореи, пишут мировые СМИ. Насколько справедливы такие утверждения зарубежных экспертов?
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, возможно, связан с приобретением на черном рынке мощных моторных двигателей, произведенных расположенным в Днепре (бывший Днепропетровск) украинским заводом "Южмаш", следует из данных американских спецслужб.

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    "Согласно данным специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана, КНДР в течение последних двух лет сменила поставщика ракетных двигателей. Предположение о приобретении украинских двигателей дало бы ответ на вопрос, как Северная Корея настолько сильно преуспела в ракетных испытаниях после многих неудач", — пишет New York Times.

    "Аналитики, изучавшие фотографии осмотра руководителем КНДР Ким Чен Ыном новых ракетных двигателей, пришли к выводу, что конструкции похожи на те, что когда-то использовались в Советском Союзе. Те двигатели СССР были настолько мощными, что одна ракета могла перенести 10 термоядерных боеголовок между континентами!", — говорится в статье.

    "Двигатели в настоящее время производятся только на нескольких бывших советских объектах. Эксперты сосредоточили свое внимание на ракетном заводе "Южмаш" в Днепре, который во время холодной войны производил самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантскую Р-36М. Этот же завод оставался одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости", — продолжает NYT.

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    После наступления кризиса в Украине "Южмаш" переживал тяжелые времена, и потому, по мнению экспертов, является одним из самых вероятных источников двигателей для Северной Кореи, отмечается  в публикации. 

    "Вероятно, эти двигатели прибыли с Украины. Возможно, незаконно. Сейчас нас интересует, сколько именно двигателей есть у Северной Кореи и действительно ли украинцы им помогают", — заявил Эллеман.

    Он также напомнил, что шесть лет назад КНДР уже пыталась украсть секреты ракетного производства на украинском заводе, и не исключает, что теперь в условиях хаоса в Украине Пхеньян снова попытался это сделать, пишет NYT.

    Между тем Вашингтон готов вести диалог с Пхеньяном, не заинтересован в смене режима, но дипломатические средства решения северокорейской проблемы подкреплены "военными вариантами", говорится в опубликованной в газете WSJ совместной статье госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. В публикации глав дипломатического и военного ведомств администрации отмечается, что целью "кампании мирного давления" со стороны США является денуклеаризация КНДР.

    "США не заинтересованы в смене режима или ускоренном объединении Кореи", — заявляют при этом Тиллерсон и Мэттис. Они отмечают, что дипломатический подход США разделяют и другие страны, в частности Китай. По словам Тиллерсона и Мэттиса, "в то время как дипломатия является для нас более предпочтительным средством изменения действий КНДР, она подкреплена и военными вариантами". 

    В статье также говорится, что "США настроены на переговоры с Пхеньяном", но ожидают от Пхеньяна немедленного прекращения провокационных действий, в частности, ракетных испытаний. Они добавляют, что "теперь Северная Корея стоит перед выбором" — мир, процветание и международное признание или состояние войны, бедность и изоляция.

    Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". 

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