NYT: украинские двигатели в ракетно-ядерной программе КНДР

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, возможно, связан с приобретением на черном рынке мощных моторных двигателей, произведенных расположенным в Днепре (бывший Днепропетровск) украинским заводом "Южмаш", следует из данных американских спецслужб.

"Согласно данным специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана, КНДР в течение последних двух лет сменила поставщика ракетных двигателей. Предположение о приобретении украинских двигателей дало бы ответ на вопрос, как Северная Корея настолько сильно преуспела в ракетных испытаниях после многих неудач", — пишет New York Times.

"Аналитики, изучавшие фотографии осмотра руководителем КНДР Ким Чен Ыном новых ракетных двигателей, пришли к выводу, что конструкции похожи на те, что когда-то использовались в Советском Союзе. Те двигатели СССР были настолько мощными, что одна ракета могла перенести 10 термоядерных боеголовок между континентами!", — говорится в статье.

"Двигатели в настоящее время производятся только на нескольких бывших советских объектах. Эксперты сосредоточили свое внимание на ракетном заводе "Южмаш" в Днепре, который во время холодной войны производил самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантскую Р-36М. Этот же завод оставался одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости", — продолжает NYT.

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После наступления кризиса в Украине "Южмаш" переживал тяжелые времена, и потому, по мнению экспертов, является одним из самых вероятных источников двигателей для Северной Кореи, отмечается в публикации.

"Вероятно, эти двигатели прибыли с Украины. Возможно, незаконно. Сейчас нас интересует, сколько именно двигателей есть у Северной Кореи и действительно ли украинцы им помогают", — заявил Эллеман.

Он также напомнил, что шесть лет назад КНДР уже пыталась украсть секреты ракетного производства на украинском заводе, и не исключает, что теперь в условиях хаоса в Украине Пхеньян снова попытался это сделать, пишет NYT.

Между тем Вашингтон готов вести диалог с Пхеньяном, не заинтересован в смене режима, но дипломатические средства решения северокорейской проблемы подкреплены "военными вариантами", говорится в опубликованной в газете WSJ совместной статье госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. В публикации глав дипломатического и военного ведомств администрации отмечается, что целью "кампании мирного давления" со стороны США является денуклеаризация КНДР.

"США не заинтересованы в смене режима или ускоренном объединении Кореи", — заявляют при этом Тиллерсон и Мэттис. Они отмечают, что дипломатический подход США разделяют и другие страны, в частности Китай. По словам Тиллерсона и Мэттиса, "в то время как дипломатия является для нас более предпочтительным средством изменения действий КНДР, она подкреплена и военными вариантами".

В статье также говорится, что "США настроены на переговоры с Пхеньяном", но ожидают от Пхеньяна немедленного прекращения провокационных действий, в частности, ракетных испытаний. Они добавляют, что "теперь Северная Корея стоит перед выбором" — мир, процветание и международное признание или состояние войны, бедность и изоляция.

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".