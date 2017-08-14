В ФРГ высказались о военном решении по КНДР: будут ужасающие последствия

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что военное решение конфликта вокруг КНДР будет иметь ужасающие последствия.

"Путь к военному решению будет иметь ужасающие последствия", — сказал Зайберт, добавив, что в Берлине "не спекулируют такими сценариями".

"Мы не видим военного решения этого конфликта", — добавил представитель правительства, отметив, что единственно приемлемым в Берлине считают "политическое, дипломатическое решение, работа над которым сейчас ведется в СБ ООН".

Ранее в Пхеньяне заявили, что КНДР рассматривает план удара по району острова Гуам, где расположена база ВВС США, ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" в случае продолжения давления Вашингтона на Пхеньян.

В ответ на данное заявление президент США Дональд Трамп заявил о полной готовности американской армии к военному ответу на "неразумные" действия Северной Кореи.