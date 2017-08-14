ТОП тем в мире: "мирное давление" США на КНДР, трюк Круза

РИА Новости Украина

Учительская ошибка ценой в жизнь

Молодой человек Джеймс Алекс Филдс-младший врезался в толпу людей в американском Шарлоттсвилле, один человек погиб и 19 пострадали.

Как сообщает газета Washington Post, Филдс-младший разделял идеи нацистов. По словам его учителя Дерека Веймера, в школьные годы в рамках курса о войнах, в которых участвовали США, он написал исследовательскую работу о вооруженных силах нацистов во Второй мировой войне. Веймер отметил, что у Филдса-младшего были шовинистические взгляды. "Я признаю, что я провалился. Я сделал, что мог", — приводит газета слова учителя.

Колумнист издания Huffington Post также пишет, что Филдс-младший — учительская ошибка. "Учителя, это призыв к действию", — пишет издание. Газета отмечает, что причастны также друзья и все, кто его окружают. Однако, как пишут ряд западных СМИ, в частности, Independent, Daily Mail, Time, мать Филдса-младшего "не разговаривала с ним о его политических взглядах". Женщина знала, что он идет на митинг, но "не слишком вмешивалась в это".

"Мирное давление" США на КНДР

Газета Wall Street Journal опубликовала совместную статью госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра обороны США Джеймса Мэттиса по КНДР. В статье они предложили пути решения северокорейской ядерной проблемы. Они считают, что "теперь Северная Корея стоит перед выбором" — мир, процветание и международное признание или состояние войны, бедность и изоляция.

Читайте также: NYT: украинские двигатели в ракетно-ядерной программе КНДР

Парламент Ирана увеличил военное финансирование

Газета Wall Street Journal пишет о решении иранского парламента увеличить финансирование вооруженных сил страны и ракетной программы. Как отмечает издание, всего, как предполагается, на эти цели будет выделено около 609 миллионов долларов, "половина из которых пойдет на развитие иранской программы баллистических ракет, еще 61 миллион будет направлен на развитие ядерной энергетики". Газета подчеркивает, что решение было принято "в ответ на недавние американские санкции".

"Напряжение между двумя странами в этом году усилилось после серии столкновений в Персидском заливе", — пишет газета. Как ожидается, в течение трех месяцев Иран определит список официальных лиц из США, которым будет запрещен въезд на иранскую территорию, их активы в стране будут заморожены, напоминает издание.

Миссия невыполнима

Американский актер Том Круз получил травму на съемках шестой части фильма "Миссия невыполнима". Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности, Times, Parisien, Telegraph. 55-летний актер, который, как отмечает газета Telegraph, предпочитает самостоятельно выполнять трюки, пытался совершить прыжок со строительных лесов на крышу дома, однако попытка не увенчалась успехом. Telegraph пишет, что актер ударился об стену. После удара он смог забраться на крышу, после чего его увели со съемочной площадки. Как сообщает издание Hollywood reporter, которому удалось связаться с компанией Paramount, "степень травм", полученных актером, не ясна.