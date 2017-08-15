Скандал с "Южмашем" и КНДР: кому это выгодно?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Накануне издание The New York Times опубликовало информацию о том, что удачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР стал возможен благодаря тому, что северокорейскому режиму удалось приобрести мощные ракетные двигатели на "черном рынке".

Данная ракета способна поражать цели на территории США. Издание The New York Times со ссылкой на Международный институт стратегических исследований предполагает, что ракетные двигатели якобы были изготовлены на украинском заводе "Южмаш" в Днепре.

yuzhmash.com ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РД-861K

На предприятии сообщили, что ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются.

Информацию о ракетных двигателях украинского производства прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Стариков.

Читайте также: Корнейчук: четыре важных пункта о "Южмаше", КНДР и целях США

Украина обладает технологиями, которые могут быть использованы при строительстве баллистических межконтинентальных ракет?

― Технологиями обладает, потому что до 1991 года, я полностью подтверждаю заявления пресс-службы "Южмаша", что до развала СССР "Южмаш" не выпускал тяжелые ракеты Р-36. Это полностью соответствует действительности. В принципе, мы должны понять, кто является бенефициаром данной информации, приобретателем выгоды. В принципе, эта информация, само по себе обвинение выгодно, во-первых, тем, кто не хочет давать летальное оружие со стороны США. Это может быть РФ. Это могут быть и политические круги в США. Поэтому в принципе такая информация может быть, но тот, кто опубликовал эту информацию, журналист, он ведь точно не утверждает: это из Украины. Он говорит, что, возможно, есть технологии. Вы в своей подводке сказали, что есть технологии. Да, технологии есть, документация есть, но сами по себе эти двигатели, сама ракета, она уникальна. Как вы сказали, они только ставятся на ракету Р-36. Кстати, я закончил Харьковское военное училище, нес боевые дежурства на этих ракетах, на этом боевом ракетном комплексе. Я прекрасно его знаю и я почему так уверенно говорю, что данные, утечка информации, именно изделий, в принципе, невозможна. Данные ракеты стояли на вооружении двух ракетных, армии во времена СССР и после развала СССР. Это оренбургская армия, омская армия и первомайский полк винницкой армии, в которой было десять ракет. После начала конверсии все ракеты, головные части вывезены, то есть ракеты, двигатели вывезены в РФ. В Украине взяли эти железки. Все это было вывезено в РФ. В Украине этого не было. Это все контролировалось американцами. Это контролировалось между европейским сообществом, всем международным сообществом и никогда проблем обвинения Украины в том, что она что-то ставила, не было.

Шесть лет назад были арестованы двое граждан Северной Кореи в Украине за попытку украсть некую технологию, связанную с ракетами и говорят, что в период после Майдана эта попытка могла повториться и могла быть успешной. Такое предположение имеет право на существование?

― Нет, не имеет. Дело в том, что тот, кто это сказал, не очень понимает в обеспечении сохранности документов секретного характера и их хранении. Это сказал человек, который вообще ничего не понимает. Во-первых, эта документация находится в режимном секретном органе. Режимный секретный орган дает ему лицензию, разрешение на работу в СБУ в подразделении контрразведки, которое обеспечивает "Южмаш". Этот режимный секретный орган находится в Днепропетровском управлении СБУ. Поэтому вы представьте, работники ходят, контролируют, у них есть свои оперативные источники. За это время никакой утечки информации не было. Что произошло? Вот сказали, что корейцы какие-то были обсуждены. Да, действительно, они пытались. То есть лица эти являются объектом противника и с учетом того, что контрразведчики построили систему контрразведывательных мер, они могли на ранних стадиях выявить эти устремления, захватить с поличным этих корейских шпионов и посадить их. Для того, чтобы сфотографировать, должен быть начальник режимно-секретной части. Он должен быть предателем страны. Он должен фотографировать эти документы или директор предприятия, или инженер. Это просто не влазит в голову людям, которые занимаются обеспечением режимной секретности. Не может такого быть. Если такое есть, необходимо, во-первых, полностью разогнать СБУ, разогнать контрразведывательное подразделение, разогнать режимно-секретные органы. Даже на голову не налазит, кто такое говорит. The New York Times ― это вторая газета в США по численности. Что бы я посоветовал нашим власть имущим? Они еще вчера должны были через посольство США обратиться к данному журналисту и попросить разобраться. Сказать, что мы готовы предоставить всю документацию и все, что есть. Приезжайте в Украину, приходите на "Южмаш", мы покажем документы и где хранятся. Потому что это все фиксируется. У "Южмаша" раньше были внутренние войска. Теперь ― Нацгвардия и еще промышленные полки. Вывезти там невозможно. Секретные документы сохраняют, оперативно обеспечивает СБУ режимно-секретный орган. Тут, я же говорю ― кто приобретатель выгоды? Я в начале своего интервью сказал, кто. Теперь после этого что произойдет? Я уверен уже, что нам никто летального оружия и оборонительного не даст. Вот и все. Мы к этому придем.

То есть если история не получит продолжения, осадок останется?

― Нет, сейчас самое главное что? Чтобы РФ и определенные круги в мире попытались сделать все возможное, чтобы США не дали нам оружие. Оружие само по себе высокотехнологичное. Это оружие четвертого поколения. Если они нам не дадут, мы таким способом не сможем оторваться от военно-промышленного комплекса РФ. В принципе, это геополитика. Если мы не оторвемся от них, мы будем и дальше вместе с россиянами. Вот только недавно приняли указ о том, что прекращаем военно-техническое сотрудничество с РФ. Три года войны, а мы только отказываемся от полного сотрудничества. Поэтому направлено, в принципе, на это. Я как человек, который занимался контрразведкой 20 лет, считаю, что служба внешней разведки РФ прекрасно сработала и она сделала все возможное для того, чтобы дискредитировать Украину и не дать оружие. А теперь вопрос такой. Уже два года наша служба внешней разведки Украины не имеет своего руководителя. Вот и показывают нашему верховнокомандующему, для чего нужен такой жёсткий и перспективный инструмент.

Как вы считаете, стоит ли ожидать, что украинские органы отреагируют на таком же уровне публикацией?

― Украина должна сделать, прежде всего, выйти спокойно. Никого не обвинять, потому что уже вчера начали обвинять этого журналиста, что он сотрудничает с РФ. Уже начал рассказывать один из представителей центрального органа исполнительной власти. Это глупость. Это обыкновенная глупость, потому что журналисты ― это люди, которые имеют право на информацию. У него же есть какие-то данные, документы. Он ведь не просто так пришел к главному редактору и сказал опубликовать документы. Тут наши должны прийти к нему и дать полную информацию, с ним переговорить и показать ему реальное состояние дел. И когда уже мы ему докажем, что это, действительно, не так, он сам опубликует, что это не так. Это будет победа Украины.

Нужно пригласить на "Южмаш" журналиста, автора этой статьи, эксперта, который эти вещи заявлял или просто некую международную комиссию?

― Во-первых, надо переговорить с журналистом, который опубликовал эту статью. Второе ― надо переговорить с экспертом, который это сказал. Третье ― надо выйти на влиятельные органы, которые заинтересованы в контроле оружия. Контролем оружия, распространением оружия занимаются, в принципе, США, которые контролируют все. Они прекрасно знают, где, куда, что уходит. Они контролируют. Они и в Украине контролируют. Они все контролируют. Поэтому они прекрасно знают. Попросить можно международную комиссию, чтобы они приехали и нужно показать все, что есть у нас. То есть показать систему и убедить, что этого нет. Потому что я, в принципе, убежден, что такого нет и утечки не могло быть. Потому что если бы не было разоблачения этих корейцев, то можно было бы сказать, что где-то мы за деньги что-то продали, где-то контрразведка. А это значит, что система работала. Поэтому я насколько знаю, страны юго-восточной Азии все проявляют интерес к нашим секретам, к ядерным припасам, к ведению ядерной войны, секретным сведениям, которые находятся в режимно-секретных органах. Они все это проявляют и наше СБУ это ловит. Я когда служил, у меня было два факта, когда выявили проявление интереса и предотвращение интереса к сведениям, составляющим гостайну по ядерному вооружению. Такое было. Я просто знаю, что это происходит. Поэтому самое основное ― страна должна принять, центральный орган исполнительной власти, правительство должно назначить ответственное лицо, которое должно координировать эту работу и эту работу провести от начала до конца и показать, что Украина невиновна. Не может быть такого вида вооружения на "черном рынке". Это не автомат Калашникова.

Ранее Олег Стариков в эфире "ГС" прояснил, кто виноват в блокировании военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.

Также военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире Голоса Столицы, что Украина наверняка получит военно-техническое имущество, возможно радиолокационные станции и средства связи желательно американского военторга.