Кандидат на пост главы ФБР изучит "вмешательство Украины" в выборы США

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Кандидат президента США Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рей выразил готовность изучить возможное вмешательство украинских чиновников в президентскую кампанию в США.

В ходе слушаний сенатор Линдси Грэм привел выдержку из статьи в издании Politico, в которой утверждалось, что украинские чиновники вмешивались в выборы США и пытались дискредитировать Трампа и его советников.

"Вы согласны, что Украина не имела права вмешиваться в выборы?", — спросил Грэм. "Я согласен с вами", — ответил Рей.

"Я буду рад это сделать", — ответил он на дополнительный вопрос сенатора, готов ли Рей изучить обоснованность этих претензий к Украине.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.