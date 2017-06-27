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    Политика

    Доказательств причастности Манафорта к "амбарной книге" ПР нет - Холодницкий

    (обновлено: )3810
    Как отметил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, на страницах "амбарной книги" Партии регионов нет ни одной подписи Пола Манафорта.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не удалось найти доказательства причастности бывшего советника избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта к "амбарной книге" Партии регионов.

    Пол Манафорт
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    "Манафорта подписи не было ни одного раза. Ни на одной странице "амбарной книги" не было ни единой подписи. <…> Мы никаких доказательств причастности Манафорта не добыли. Я только констатирую факты. По Манафорту доказательств нет", — сказал Холодницкий в эфире телеканала Zik.

    В минувшем году издание The New York Times заявило, что Манафорт получил неправомерную выгоду из "черной кассы" Партии регионов: "Рукописные бухгалтерские книги говорят о 12,7 млн дол скрытых денежных выплат, предназначенных для Манафорта от пророссийской политической партии Януковича с 2007 по 2012 года". Сам Манафорт сообщил, что "черная бухгалтерия" Партии регионов является сфальсифицированной.

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