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    Аналитика и комментарии

    Почем гранатомет? А гранатка? Скандалы с торговлей оружием в Украине

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    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения (566)

    (обновлено: )16910
    Нелегальное огнестрельное оружие сейчас вполне доступно каждому, что доказывает криминальная статистика. Большинство вывезенного из АТО оружия попадает на внутренний рынок, а на его продаже все чаще наживаются, даже те, кто в погонах.
    В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой
    Скриншот с сайта Facebook

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    За годы войны на Донбассе количество оружия на черном рынке выросло в разы. В принципе, нелегальное огнестрельное оружие сейчас вполне доступно каждому, что доказывает криминальная статистика. В интернете можно купить все, чего душа желает, — от взрывчатки до пулемета.

    Большинство вывезенного из АТО оружия попадает на внутренний рынок, а на его продаже наживаются даже те, кто в погонах.

    Скандалы с торговлей оружием в Украине — в обзоре РИА Новости Украина.

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    Продавал гранатометы

    На днях на Днепропетровщине правоохранители задержали десантника, который распродавал гранатометы.

    За продажу трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и двух тысяч патронов калибра 5,45 военный получил 10 тысяч гривен.

    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта
    РИА Новости Украина
    Граната – последний агрумент. Есть ли защита от смертоносного "фрукта"

    Как рассказали в прокуратуре, 15 августа капитана воздушно-десантной бригады задержали во время сбыта огнестрельного оружия. 

    "Задокументирован факт передачи гражданскому лицу трех противотанковых гранатометов  РПГ-26 и реактивного пехотного  гранатомета "Шмель" российского производства за 34 тысячи гривен. За реализацию трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и двух тысяч патронов калибра 5,45 военнослужащий украинской армии заранее получил 10 тысяч гривен и ожидал дальнейшего увеличения этой суммы. Капитана Б. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, предметы преступления изъяты в полном объеме", — говорится в сообщении.

    Перед этим в мае 2017 года военного из Днепра задержали в Николаеве во время продажи целого арсенала оружия.

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    В прокуратуре заявили, что старший сержант и его подельник систематически незаконно сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы.

    "У задержанных правоохранители изъяли: два автомата АКС; 960 патронов калибра 5,45; 2 кг пластида; 18 капсуль-детонаторов; 2 кг тротила; 31 запал УЗРГМ; три зажигательных трубки, 13 электродетонаторов, 17 магазинов к АКС", — сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

    Пять лет за продажу гранатомета и гранат

    В августе в Сумах экс-милиционера приговорили к 5 годам лишения свободы за продажу оружия из зоны АТО.

    Как сообщили в прокуратуре, командир взвода роты патрульной службы милиции особого назначения "Сумы", проходя службу в зоне  АТО, в июле 2015 года отправил в город для продажи гранатомет РПГ-26, семь гранат Ф-1 и две гранаты РГД-5.

    Указанный груз через знакомого он передавал прямо на вокзале.

    Иван Варченко
    С Facebook Ивана Варченко
    В мирной Украине взрываются около 20 гранат в год - советник главы МВД

    За оружие милиционер получил 1,2 тыс. долларов и 400 гривен.

    Всеукраинская сеть подпольных оружейников

    В мае 2017 года  СБУ заявила о разоблачении всеукраинской сети подпольных оружейников, занимавшихся переделкой и продажей боевого оружия.

    В состав преступной группировки входили около 20 участников из разных регионов Украины, а организатором оказался студент харьковского вуза.

    По данным спецслужб, злоумышленники почти год покупали в Украине и за рубежом стартовое, сигнальное, травматическое оружие и перерабатывали его в боевое. Покупателей подыскивали в интернете, создав страницу в одной из соцсетей.

    Во время спецоперации оперативники задокументировали ряд фактов незаконного сбыта членами группировки боевых пистолетов ПМ и ТТ.

    Также во время обысков было изъято еще более 35 единиц оружия.

    Организаторам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201 ("контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц") УК Украины.

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    Распродавал взрывчатку

    В марте 2017 года начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области разоблачили на хищении имущества и распродаже взрывчатки.

    По словам правоохранителей, задержанный в течение 2 месяцев вывел с учета и присвоил 23 элемента навесной динамической защиты бронированной техники.

    "Оборудование, которое содержит более 6,5 килограммов  взрывчатки в тротиловом эквиваленте, начальник склада планировал  продать", – отметили в СБУ.

    Скандал с замкомандиром 53 бригады

    В июле 2016 года в зоне АТО вокруг замкомандира 53 отдельной механизированной бригады вспыхнул небывалый скандал. Его задержали по подозрению в продаже боеприпасов ополченцам.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    Украина на пороге испытаний... летального оружия

    Сообщалось, что военный продал за два месяца более 5000 единиц боеприпасов.

    "Военнослужащий, будучи вовлеченным в проведение АТО на территории Донецкой области, в течение июня-июля 2016 года с целью личного обогащения сбыл гражданскому лицу более 5 тысяч единиц боеприпасов (патроны калибра 7,62 мм и 5,45 мм, гранаты РГД-5), за что получил 66 800 гривен", — сообщили в ГПУ.

    "Продавал смерть, которая могла (уже не сможет) догнать подчиненных, гражданских  или случайных людей", — писал у себя в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    Резонанс дошел и до министра обороны Степана Полторака, который впоследствии уволил и.о. замкомандира из рядов ВСУ.

    "Минус один. Степан Полторак не суд, увы. Все  что в его полномочиях —  разжаловать до нуля и выгнать", — комментировал решение министра советник президента Украины Юрий Бирюков.

    53-я механизированная  бригада из Ровно прославилась в боях за Авдеевку. После — бригада была отведена на полигон в Широком Лане в Николаевской области.

    По материалам из открытых источников интернет

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