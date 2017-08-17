Почем гранатомет? А гранатка? Скандалы с торговлей оружием в Украине

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За годы войны на Донбассе количество оружия на черном рынке выросло в разы. В принципе, нелегальное огнестрельное оружие сейчас вполне доступно каждому, что доказывает криминальная статистика. В интернете можно купить все, чего душа желает, — от взрывчатки до пулемета.

Большинство вывезенного из АТО оружия попадает на внутренний рынок, а на его продаже наживаются даже те, кто в погонах.

Скандалы с торговлей оружием в Украине — в обзоре РИА Новости Украина.

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Продавал гранатометы

На днях на Днепропетровщине правоохранители задержали десантника, который распродавал гранатометы.

За продажу трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и двух тысяч патронов калибра 5,45 военный получил 10 тысяч гривен.

Как рассказали в прокуратуре, 15 августа капитана воздушно-десантной бригады задержали во время сбыта огнестрельного оружия.

"Задокументирован факт передачи гражданскому лицу трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и реактивного пехотного гранатомета "Шмель" российского производства за 34 тысячи гривен. За реализацию трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и двух тысяч патронов калибра 5,45 военнослужащий украинской армии заранее получил 10 тысяч гривен и ожидал дальнейшего увеличения этой суммы. Капитана Б. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, предметы преступления изъяты в полном объеме", — говорится в сообщении.

Перед этим в мае 2017 года военного из Днепра задержали в Николаеве во время продажи целого арсенала оружия.

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В прокуратуре заявили, что старший сержант и его подельник систематически незаконно сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы.

"У задержанных правоохранители изъяли: два автомата АКС; 960 патронов калибра 5,45; 2 кг пластида; 18 капсуль-детонаторов; 2 кг тротила; 31 запал УЗРГМ; три зажигательных трубки, 13 электродетонаторов, 17 магазинов к АКС", — сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Пять лет за продажу гранатомета и гранат

В августе в Сумах экс-милиционера приговорили к 5 годам лишения свободы за продажу оружия из зоны АТО.

Как сообщили в прокуратуре, командир взвода роты патрульной службы милиции особого назначения "Сумы", проходя службу в зоне АТО, в июле 2015 года отправил в город для продажи гранатомет РПГ-26, семь гранат Ф-1 и две гранаты РГД-5.

Указанный груз через знакомого он передавал прямо на вокзале.

За оружие милиционер получил 1,2 тыс. долларов и 400 гривен.

Всеукраинская сеть подпольных оружейников

В мае 2017 года СБУ заявила о разоблачении всеукраинской сети подпольных оружейников, занимавшихся переделкой и продажей боевого оружия.

В состав преступной группировки входили около 20 участников из разных регионов Украины, а организатором оказался студент харьковского вуза.

По данным спецслужб, злоумышленники почти год покупали в Украине и за рубежом стартовое, сигнальное, травматическое оружие и перерабатывали его в боевое. Покупателей подыскивали в интернете, создав страницу в одной из соцсетей.

Во время спецоперации оперативники задокументировали ряд фактов незаконного сбыта членами группировки боевых пистолетов ПМ и ТТ.

Также во время обысков было изъято еще более 35 единиц оружия.

Организаторам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201 ("контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц") УК Украины.

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Распродавал взрывчатку

В марте 2017 года начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области разоблачили на хищении имущества и распродаже взрывчатки.

По словам правоохранителей, задержанный в течение 2 месяцев вывел с учета и присвоил 23 элемента навесной динамической защиты бронированной техники.

"Оборудование, которое содержит более 6,5 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, начальник склада планировал продать", – отметили в СБУ.

Скандал с замкомандиром 53 бригады

В июле 2016 года в зоне АТО вокруг замкомандира 53 отдельной механизированной бригады вспыхнул небывалый скандал. Его задержали по подозрению в продаже боеприпасов ополченцам.

Сообщалось, что военный продал за два месяца более 5000 единиц боеприпасов.

"Военнослужащий, будучи вовлеченным в проведение АТО на территории Донецкой области, в течение июня-июля 2016 года с целью личного обогащения сбыл гражданскому лицу более 5 тысяч единиц боеприпасов (патроны калибра 7,62 мм и 5,45 мм, гранаты РГД-5), за что получил 66 800 гривен", — сообщили в ГПУ.

"Продавал смерть, которая могла (уже не сможет) догнать подчиненных, гражданских или случайных людей", — писал у себя в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Резонанс дошел и до министра обороны Степана Полторака, который впоследствии уволил и.о. замкомандира из рядов ВСУ.

"Минус один. Степан Полторак не суд, увы. Все что в его полномочиях — разжаловать до нуля и выгнать", — комментировал решение министра советник президента Украины Юрий Бирюков.

53-я механизированная бригада из Ровно прославилась в боях за Авдеевку. После — бригада была отведена на полигон в Широком Лане в Николаевской области.

По материалам из открытых источников интернет