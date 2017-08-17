Politico: депутат Деркач требует расследовать связи Клинтон и властей Украины

РИА Новости Украина

"Украинский след" в выборах президента США набирает обороты. Внефракционный народный депутат Андрей Деркач запросил открытие уголовного расследования возможного вмешательства Украины в выборы главы государства в 2016 году. Парламентарий заявил, что "вмешательство нанесло серьёзный вред украинско-американским отношениям". Ситуацию с обращением Деркача описывает в статье для брюссельской версии издания Politico Дэвид Стерн.

По мнению украинского депутата, только "прозрачное и тщательное расследование может восстановить доверие стратегического партнёра к Украине".

В материале сообщается, что в письме от 24 июля к генеральному прокурору Украины Андрей Деркач подал запрос о начале властями предварительного расследования "незаконного вмешательства преступной организации в выборы президента США". По словам парламентария, эта организация состоит из высокопоставленных членов украинского Национального антикоррупционного бюро, правительственных чиновников и других публичных фигур, передает автор статьи.

"Обвинения Деркача сосредотачиваются вокруг сообщений, впервые опубликованных Politico в январе, о том, что украинские политики и дипломаты, возможно, сотрудничали с людьми, связанными с Национальным комитетом Демократической партии, чтобы препятствовать кандидатуре Дональда Трампа и укрепить притязания Хиллари Клинтон на президентский пост", — пишет Дэвид Стерн.

Кроме этого Деркач заявил, что кампания против кандидата Трампа включала объявление украинских чиновников в прошлом году о том, что, по сообщениям, экс-президент Виктор Янукович заплатил более 12 млн долларов Полу Манафорту, который был одним из руководителей штаба Трампа во время выборов, пишет издание.

Как сообщает автор статьи, в запросе генеральному прокурору Деркач заявил, что предполагаемое вмешательство украинских чиновников создало впечатление, что Киев является "ненадежным и вредоносным партнером" Вашингтона. А это привело к временной заморозке контактов между двумя странами и к сокращению американской финансовой помощи Украине.

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При этом украинские чиновники подтвердили, что уголовное расследование начали 1 августа, говорится в публикации.

"Однако в среду на странице в Facebook генерального прокурора власти заявили, что проверяют возможное "предание огласке информации предварительного расследования", а не вмешательство в американские выборы", — сообщил Стерн.

"В официальной регистрации уголовного дела — которую Деркач опубликовал на своей странице в Facebook — чиновники заявили, что расследование проверит, не оклеветали ли украинские власти Манафорта, предав огласке его возможные связи с черной бухгалтерией [Партии регионов], "создав впечатление незаконного вмешательства [Украины] в американские выборы", — передает издание

По материалам InoPressa.ru