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    Politico: депутат Деркач требует расследовать связи Клинтон и властей Украины

    (обновлено: )10810
    Только прозрачное и тщательное расследование фактов незаконного вмешательства украинских должностных лиц в избирательную кампанию США может восстановить доверие стратегического партнёра к Украине, заявил народный депутат Андрей Деркач.
    Андрей Деркач. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    "Украинский след" в выборах президента США набирает обороты. Внефракционный народный депутат Андрей Деркач запросил открытие уголовного расследования возможного вмешательства Украины в выборы главы государства в 2016 году. Парламентарий заявил, что "вмешательство нанесло серьёзный вред украинско-американским отношениям". Ситуацию с обращением Деркача описывает в статье для брюссельской версии издания Politico Дэвид Стерн.

    Хиллари Клинтон
    Jewel SAMAD / AFP
    Клинтон пишет книгу о том, почему проиграла Трампу

    По мнению украинского депутата, только "прозрачное и тщательное расследование может восстановить доверие стратегического партнёра к Украине".

    В материале сообщается, что в письме от 24 июля к генеральному прокурору Украины Андрей Деркач подал запрос о начале властями предварительного расследования "незаконного вмешательства преступной организации в выборы президента США". По словам парламентария, эта организация состоит из высокопоставленных членов украинского Национального антикоррупционного бюро, правительственных чиновников и других публичных фигур, передает автор статьи.

    "Обвинения  Деркача сосредотачиваются вокруг  сообщений, впервые опубликованных Politico в январе, о том, что украинские  политики и дипломаты, возможно, сотрудничали с людьми, связанными  с Национальным комитетом Демократической  партии, чтобы препятствовать кандидатуре Дональда Трампа и укрепить притязания Хиллари Клинтон на президентский пост", — пишет Дэвид Стерн.

    Кроме этого Деркач заявил, что кампания против кандидата Трампа включала объявление украинских чиновников в прошлом году о том, что, по сообщениям, экс-президент Виктор Янукович заплатил более 12 млн долларов Полу Манафорту, который был одним из руководителей штаба Трампа во время выборов, пишет издание.

    Как сообщает автор статьи, в запросе генеральному прокурору Деркач заявил, что предполагаемое вмешательство украинских чиновников создало впечатление, что Киев является "ненадежным и вредоносным партнером" Вашингтона. А это  привело к временной заморозке контактов между двумя странами и к сокращению американской финансовой помощи Украине.

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    При этом украинские чиновники подтвердили, что уголовное расследование начали 1 августа, говорится в публикации.

    "Однако в  среду на странице в Facebook генерального  прокурора власти заявили, что  проверяют возможное "предание  огласке информации предварительного расследования", а не вмешательство в американские выборы", — сообщил Стерн.

    "В официальной регистрации уголовного дела — которую Деркач  опубликовал на своей странице  в Facebook — чиновники заявили, что расследование  проверит, не оклеветали ли украинские власти Манафорта, предав огласке его возможные связи с черной бухгалтерией [Партии регионов], "создав впечатление незаконного вмешательства [Украины] в американские выборы", — передает издание

    По материалам InoPressa.ru

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