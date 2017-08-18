Кравчук о скандале с передачей технологий КНДР: Украина должна подать в суд

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Украине следует в суде доказать свою непричастность к передаче технологий Северной Корее, сообщил первый президент Леонид Кравчук.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая.

"Я думаю, что придется подавать в суд, потому что сами мы не решим этот вопрос… Авторитет в данном случае, имидж Украины будет, конечно, всегда под вопросом, и все будут смотреть на нас как на людей, которые передавали технологии. Я, например, как президент не верю, что Украина могла передать", — заявил Кравчук в пятницу в комментарии телеканалу "112 Украина".

Ранее президент Украины Петр Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева. Порошенко также подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации New York Times.