Соцсети обсудили двигатели для КНДР и интересы Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скандал вокруг якобы поставок КНДР украинских комплектующих к двигателям набирает обороты. В среду, 16 августа, президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать "ракетный скандал" и доложить о результатах в течение 3-х дней. Помимо этого гарант очередной раз заверил мировую общественность, что Украина никогда не изменяла взятым на себя обязательствам в сфере нераспространения ракетных и ядерных технологий и дорожит своей репутацией.

В украинском сегменте соцсетей и новое распоряжение Порошенко, да и сам оружейный скандал остается в топе самых популярных тем: "Статья в The New York Times появилась не случайно. Окружение Дональда Трампа, которому украинские "майданные" деятели порядком "попортили кровь" во время предвыборной кампании, хочет наказать не в меру ретивых марионеток". "Совершенно очевидно, что специалисты КБ "Южное" режиму Порошенка не нужны. Зато очень нужны украинской нации и государству. А благодаря статье в NYT, может быть, они станут нужны США…", — нашлись среди украинцев и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook