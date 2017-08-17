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    Аналитика и комментарии

    Соцсети обсудили двигатели для КНДР и интересы Порошенко

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (575)

    (обновлено: )32440
    Северокорейский ракетный скандал с якобы украинскими комплектующими получил новое предложение. Порошенко пожелал разобраться в ситуации, распорядившись об экстренном расследовании. Как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Скандал вокруг якобы поставок КНДР украинских комплектующих к двигателям набирает обороты. В среду, 16 августа, президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать "ракетный скандал" и доложить о результатах в течение 3-х дней. Помимо этого гарант очередной раз заверил мировую общественность, что Украина никогда не изменяла взятым на себя обязательствам в сфере нераспространения ракетных и ядерных технологий и дорожит своей репутацией.

    В украинском сегменте соцсетей и новое распоряжение Порошенко, да и сам оружейный скандал остается в топе самых популярных тем: "Статья в The New York Times появилась не случайно. Окружение Дональда Трампа, которому украинские "майданные" деятели порядком "попортили кровь" во время предвыборной кампании, хочет наказать не в меру ретивых марионеток". "Совершенно очевидно, что специалисты КБ "Южное" режиму Порошенка не нужны. Зато очень нужны украинской нации и государству. А благодаря статье в NYT, может быть, они станут нужны США…", — нашлись среди украинцев и такие мнения.

    Скриншот с Facebook
     

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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