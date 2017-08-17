наверх
17.08.201711:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (573)

    (обновлено: )80
    Радиус поражения возможного ракетного удара КНДР, соотношение сил на Корейском полуострове, а также характеристики ракет Северной Кореи - в инфографике РИА Новости.
    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики. Инфографика
    РИА Новости

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на предприятии "Южмаш".

    Читайте также: Корнейчук: четыре важных пункта о "Южмаше", КНДР и целях США

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

    Читайте также: Ракеты КНДР разработаны самостоятельно, без Украины — эксперты США

    В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики. Инфографика
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину