Ракеты КНДР разработаны самостоятельно, без Украины - эксперты США

РИА Новости Украина — Вашингтон

Последние образцы межконтинентальных баллистических ракет КНДР разработаны самостоятельно, а не с помощью двигателей из Украины или других стран. Такое мнение высказали эксперты Центра изучения по вопросам нераспространения Джеймса Мартина в Калифорнии – крупнейшей неправительственной организации в мире, которая специализируется на проблемах нераспространения ракетных технологий и оружия массового поражения.

Газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies (IISS) Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в КНДР, а "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну.

REUTERS KCNA Запуск баллистической ракеты КНДР

Старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения Джошуа Поллак в комментарии для РИА Новости напомнил, что КНДР занимается производством ракетных двигателей "десятилетия", и, согласно данным правительства США, страна смогла изготовить "80-тонный" двигатель с помощью Ирана.

"Он (двигатель – Ред.) действительно напоминает советский двигатель РД-20, и, полагаю, весьма вероятно, что его разработчики воспользовались украденной информацией еще советских разработчиков. Такая практика была у Северной Кореи раньше", — сказал Поллак.

Тем не менее, отмечает он, двигатели "March 18", которые стоят на межконтинентальных баллистических ракетах "Хвасон-12" и на первой ступени "Хвасон-14" представляют собой "нечто другое".

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"Похоже, что никаких прямых советских предшественников или предшественников из других стран нет. Утверждение в докладе IISS, что это тот же "80-тонный" двигатель, является ошибочным. Он может включать в себя некоторые похожие технологии, но, похоже, он гораздо меньше и менее мощный", — полагает эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра Николай Соков напоминает, что у предприятия "Южмаш" многие страны действительно хотели приобрести ракетные технологии, начиная с распада СССР. Одной из таких стран был Китай, который, как убежден эксперт, благодаря приему на работу многих инженеров из Украины смог совершить огромный скачок в развитии своей ракетной программы, перейдя от ракет первого-второго поколения к четвертому.

Кроме того, Соков напомнил, что известны случаи контрабанды ракетных технологий.

"В прошлом десятилетии был случай, когда с Украины были поставлены в Иран и Китай стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. Хотя я уверен, что украинское правительство (случай имел место при Кучме) не давало согласия – речь шла о контрабанде – этот случай хорошо ложится в общую канву событий", — полагает эксперт.

Однако в целом, считает он, КНДР заинтересована не в получении готовых двигателей, а в получении технологий и найме специалистов.

"Если сотрудничество между "Южмашем" и Северной Кореей имело место, то вряд ли оно включало доставку двигателей. Собственно, небольшое количество двигателей не спасет Северную Корею – им нужно налаживать собственное производство. Да и обнаружить поставку двигателей не так сложно. А вот документация, технологии, какие-то компоненты, так же, как специалисты – это технически реально", — говорит Соков.

Эксперт также указал на то, что статья в New York Times содержит "серьезные ошибки" относительно предполагаемых связей украинского предприятия и России.

"Во-первых, неверно утверждать, что до недавнего времени "Южмаш" поставлял тяжелые ракеты российским Ракетным войскам стратегического назначения. На самом деле его участие в строительстве РВСН прекратилось в 1992 году, "Южмаш" только обеспечивал техническое сопровождение со стороны разработчика и производителя при продлении сроков службы ракет советского производства, остававшихся (и до сих пор остающихся) на вооружении в России", — отмечает Соков.

Он напомнил, что эта деятельность не включала производство и передачу двигателей и прекратилась в 2014 году.

Кроме того, подчеркнул эксперт, российский "Энергомаш" не мог никак участвовать в какой-либо передаче двигателей с Украины в Северную Корею, как предполагают в статье.

"В советское время "Энергомаш" вообще переключился на мирный космос, а также имел собственные разработку и производство двигателей; он, скорее, был конкурентом "Южмаша". Никакой роли в предполагаемом взаимодействии между "Южмашем" и Северной Кореей не просматривается. Подобные утверждения не имеют под собой доказательной базы и, как мне представляется, политически мотивированы", — убежден эксперт американского центра.