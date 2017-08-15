Чиновники КНДР предпочитают японок и неспроста

РИА Новости Украина

Не так давно один из крупнейших в мире порнографических серверов PornHub, анализируя статистику заходов, сделал интересное открытие. В 2016 и 2017 годах были заходы на сервер из КНДР. Их было немного, всего несколько тысяч, но уже эта статистика позволила сделать статистические выводы о сексуальных предпочтениях посетителей сервера из Северной Кореи.

Судя по статистике PornHub, северокорейские посетители вообще предпочитают порно с азиатскими женщинами, и среди просмотров лидируют ролики с японскими порноактрисами. При том, что в категории Asian тоже есть довольно высокая доля японок, то можно сказать, что именно японские женщины владеют сексуальными фантазиями северокорейских мужчин. На мой взгляд, это сублимация официальной северокорейской идеологии, построенной на героической борьбе с японскими захватчиками, пишет руководитель редакции вещания на страны Азии Sputnik Дмитрий Мельников.

Теперь о том, кто просматривает в КНДР порнографию по интернету. Первое предположение, что это могут быть иностранные туристы, придется отвергнуть, поскольку у туристов нет свободного доступа к Интернету (скажем, приезжающие в КНДР россияне обычно выходят в Интернет в российском посольстве), и за туристами постоянный контроль сопровождающих.

У простых граждан сотовые телефоны, смартфоны и компьютеры есть, но при этом они подключены к внутренней северокорейской системе "Кванмён", из которой нельзя выйти в мировой Интернет. Таким образом, техническая возможность выйти в Интернет и смотреть там порнографию есть, пожалуй, только у представителей элиты. Свободный доступ в Интернет есть у северокорейской разведки, в последние годы появилось довольно много северокорейских сайтов, стало быть, доступ к Интернету есть в их редакциях. Можно также предположить, что вообще руководящая элита такой доступ имеет, как по служебным, так и по личным, как мы видим, надобностям. PornHub собрал также статистику по типам устройств. 53% приходится на desktop, 36% на mobile и 11% на tablet. Это неопровержимо доказывает, что у северокорейской элиты есть не только проводной, но и беспроводной доступ к Интернету. Скорее всего, в правительственных зданиях есть Wi-Fi точки.

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Эти данные неожиданно проливают свет на северокорейскую элиту, ее устройство и предпочтения. Во-первых, ничто человеческое им не чуждо, и их не стоит представлять как hardcore communists, думающих только о революционной борьбе.

Во-вторых, контроль со стороны высшего руководства за членами элиты постепенно ослабевает, раз они себе позволяют вольности, строго в КНДР запрещенные (Уголовный кодекс КНДР за провоз и распространение порнографии устанавливает минимально год исправительных работ). Отследить, кто какие сайты посещал, технически не столь трудно. Судя по тому, что в последнее время в КНДР не было кадровых чисток, тем более по причинам "морального разложения", видимо, высшее руководство и лично Ким Чен Ын считает эти увлечения сетевой порнографией терпимыми.

В-третьих, закрытость северокорейского общества от внешнего мира несколько преувеличена, и ее элита имеет свободный доступ к мировой коммуникации и ко всему, что там говорится и пишется о КНДР. С владением иностранными языками у них проблем не возникает. К примеру, выпускники Университета им. Ким Ир Сена говорят по-русски настолько хорошо, что могут в Москве выдать себя за советского корейца. Таким образом, все, что публикуется о КНДР в мировом Интернете, тут же становится известно руководящим кругам в Пхеньяне. Северокорейская элита гораздо больше знает о мире, чем принято думать, и потому может играть на страхе перед их ракетной и ядерной программой.

Думается, что обращение северокорейской элиты к сетевой порнографии вызвано атмосферой ожидания войны, милитаристского угара и эйфории от ракетных запусков, которая только распаляет их страстное желание овладеть всеми японками.