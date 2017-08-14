Автор доклада не обвинял напрямую Киев в передаче технологий КНДР - эксперт

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Автор доклада об украинских технологиях, которые предположительно способствовали развитию северокорейской ракетной программы, Майкл Эллеман не настаивает, что технологии были получены Пхеньяном напрямую от украинского правительства или украинского производителя, заявил РИА Новости представитель Международного института стратегических исследований (IISS).

"Мы хотели бы привлечь ваше внимание к следующей строчке в докладе господина Эллемана: "Это не является предположением, что украинское правительство было вовлечено (в передачу технологий — Ред.), и необязательно предполагает, что были вовлечены руководители "Южмаша". В докладе говорится об источнике двигателя РД-250. Он не называет частные лица или организации, связанные с его передачей Северной Корее", — сказал представитель центра.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. Украинский "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.