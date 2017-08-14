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    Пентагон отказался комментировать статью об Украине и КНДР

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины (519)

    (обновлено: )61523
    Представитель Пентагона в понедельник на брифинге отказался прокомментировать публикацию New York Times и предложил журналистам обратиться в разведывательное сообщество США.
    Пентагон
    flickr.com/dbking

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Пентагон не комментирует публикации, согласно которым, КНДР могла получить из Украины технологии, которые помогли создать северокорейские баллистические ракеты.

    Флаг Китая
    STR / AFP
    Китай между США и КНДР, как меж двух огней

    Представитель Пентагона на брифинге отказался прокомментировать данные публикации и предложил журналистам обратиться в разведывательное сообщество США.

    Читайте также: NYT: украинские двигатели в ракетно-ядерной программе КНДР

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. Украинский "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

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