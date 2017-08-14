Китай между США и КНДР как меж двух огней

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РИА Новости Украина

Китай жестко отреагировал на взаимные угрозы президента США и лидера КНДР. Влиятельная газета Global Times в своем редакционном комментарии дала понять Пхеньяну, чтобы он не рассчитывал на помощь Пекина в случае, если первым предпримет действия, угрожающие США. Предупреждены и США с Южной Кореей. Им не стоит рассчитывать на нанесение удара в попытке свергнуть существующий в КНДР режим и изменить политическую модель на Корейском полуострове. Китай не позволит им этого сделать.

Публикация в Global Times появилась после того, как Дональд Трамп пообещал ответить на угрозы со стороны Пхеньяна "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". На это заявление Трампа мгновенно отреагировало северокорейское агентство ЦТАК. Оно сообщило, что армия разрабатывает план превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, а затем и по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

У Китая есть обязательства о помощи в случае агрессии против КНДР, напомнил в интервью Sputnik China руководитель Центра изучения Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь (Ba Dianjun), комментирую данную публикацию:

Global Times – государственное СМИ, однако у него есть и своя идейная направленность, поэтому остается под сомнением, выражает ли издание позицию правительства. Вместе с тем, если КНДР инициирует нападение на США и спровоцирует войну, то в таком случае позиция Китая в отношении КНДР будет близка к той, что изложена в данной публикации. Моя позиция такова – не надо забывать о существующем Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Китаем и КНДР. Одна из его статей гласит, что, если одна из договаривающихся сторон подвергается агрессии, то другая сторона предпринимает меры по предоставлению военной помощи. Еще раз подчеркну, это происходит только тогда, когда одна сторона подвергнется агрессии. Что же касается планов КНДР удара по Гуаму, то есть первого шага к развязыванию войны, я видел эту новость, то в случае провоцирования КНДР инцидента данная статья договора не действует. Полагаю, что надо выносить суждения, исходя из развития конкретной ситуации.

Одновременно предположим, что если США спровоцируют конфликт, развяжут войну против КНДР, то Китай и соседние государства будут против этого, включая Россию, Японию и Южную Корею. Поэтому любая "искра" может вызвать пожар на Корейском полуострове. Это не просто проблема нанесения военных ударов двух стран друг против друга. Это может привести к расширению конфликта, которое обернется колоссальным ущербом для всех соседних государств, в их числе, несомненно, и союзников США. Такие крупные государства, как Китай и Россия, естественно будут против эскалации конфликта. При этом надо четко понимать, что такая позиция Китая и России отнюдь не означает покровительства КНДР, равно как и одобрения военной угрозы США и решения кризиса военными методами.

Китайская публикация явно показывает, что ситуация выходит из-под контроля. В результате – новая попытка Китая остудить головы обеих сторон. Пхеньян предупрежден – поддержание стабильности в регионе в его интересах. Альтернатива – "серьезное опустошение" страны в случае конфликта. Один из аргументов – Пхеньян не успеет запустить свои ракеты "Хвасон". За время их дозаправки и вывода на стартовые позиции США и их союзники будут в состоянии отследить эти действия и уничтожить боеголовки. Яснее не скажешь.

Условия поставлены и США с их союзниками в Азии. А именно: не провоцировать КНДР, а тем более не приводить в действие военные сценарии. Китай не опасается возникновения конфликта, но остановит любые попытки свергнуть правительство в Пхеньяне. Последует решительный ответ в случае, если действия сторон станут угрожать интересам Китая.

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Эксперт Института Дальнего Востока Константин Асмолов считает, что публикация выразила позицию Китая – "мы будем наказывать тех, кто обостряет напряженность на Корейском полуострове, кто бы это ни был":

Китай довольно жестко показывает, что, с одной стороны, Северной Корее стоит воздерживаться от каких-то опрометчивых действий. Если она начнет агрессию, то Китай ее не поддержит. А если США решат уничтожить северокорейский режим, то надо помнить, что эта земля, политая кровью китайских добровольцев, и Китай просто так это не оставит. США не стоит рассчитывать на то, что их попытка разобраться с Северной Кореей будет проходить по иракскому образцу.

Не будучи алармистом в своих оценках, эксперт тем не менее отметил, что происходит дальнейшая эскалация напряженности вокруг Корейского полуострова. Это грозит потерей контроля над ситуацией. К этому подталкивает истерия в США, считает эксперт:

То, что творится сейчас в американской прессе, очень напоминает ситуацию накануне иракской войны. Она началась не под лозунгом – США должны принести демократию иракскому народу. Она начиналась с другой идеологической подготовкой – с разговоров о том, что Саддам Хусейн, "безумный, кровавый тиран", вот-вот запустит свои ракеты с химическим оружием. И если не остановить его сейчас, то будет поздно. Подобный сценарий для действий против КНДР в США уже подготовлен.

Мнение эксперта наглядно иллюстрирует опрос, который провели американские журналисты на улицах Лос-Анджелеса. Видео опроса опубликовано на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live. Большинство граждан США не имеют представления о том, где находится Северная Корея. Назывались такие места ее расположения на карте мира как Северная Америка, Центральная Азия, Скандинавия. Некоторые респонденты показывали Северную Корею на севере Канады, в Европе или Китае. Лишь один участник опроса верно показал КНДР на карте мира — на Корейском полуострове. Несмотря на это, большинство респондентов выразило уверенность в необходимости ракетного удара США по военной инфраструктуре КНДР.

В этих условиях важен и сильный сигнал Global Times международному сообществу. А он таков — ни Вашингтон, ни Пхеньян, на самом деле, войны не хотят. Но у сторон нет опыта контроля столь опасных игр, которые они ведут, поэтому война может разразиться.