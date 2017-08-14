Космическое агентство назвало безосновательными обвинения в содействии КНДР

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Обвинения Киева в передаче товаров и технологий КНДР, которые бы содействовали развитию баллистических программ, безосновательны, поскольку Украина не реализует ни одного космического проекта со странами, не входящими в соглашение о режиме контроля за ракетными технологиями, говорится в сообщении Государственного космического агентства Украины.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

В сообщении на сайте космического агентства говорится, что политика Украины направлена на строгое соблюдение всех взятых на себя международных обязательств, в частности, в рамках режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ).

"В рамках сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях Украина не нарушала и не нарушает требований руководящих принципов РКРТ. По состоянию на сегодня Украина не реализует ни одного космического проекта с государствами, которые не являются членами РКРТ, который предусматривает передачу товаров", — отмечается в сообщении.

Поэтому, по мнению агентства, "любые обвинения в передаче субъектами космической деятельности Украины товаров или технологий Корейской народно-демократической республике, которые способствовали бы развитию баллистических программ, являются абсолютно беспочвенными".

Космическое агентство отмечает, что согласно украинскому законодательству ведомство контролирует соблюдение ограничений передачи товаров при осуществлении субъектами космической деятельности Украины экспорта, импорта и реэкспорта космической техники и технологий, их временного вывоза и ввоза.