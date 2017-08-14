Поставки оружия в КНДР. В Раде отреагировали на скандал

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что обвинения Украины в поставках оружия и военных технологий в Северную Корею безосновательны.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

"Эти обвинения являются абсолютно безосновательными. Украина является субъектом международного экспортного контроля. Любые передачи товаров двойного назначения или военного использования проходят очень тщательный анализ межведомственной комиссии при СНБО и службы экспортного контроля Украины. Таких выводов относительно поставок в КНДР служба никогда не выдавала", — сказал Винник в комментарии телеканалу "112 Украина".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уже заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.