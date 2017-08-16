Авиаудары по КНДР поддерживает почти половина американцев - опрос

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Авиаудары по военным и ядерным объектам Северной Кореи для оказания давления на власти страны поддерживают 47% американцев, свидетельствуют результаты совместного опроса издания Politico и компании Morning Consult.

Согласно результатам опроса, менее трети граждан США выступают за отправку в КНДР наземных сил, чтобы заставить Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и ракет. Самым популярным среди американцев средством давления на власти Северной Кореи остаются дипломатические усилия (поддерживают 78% опрошенных) и введение дополнительных санкций (73%).

Американцы склонны положительно оценивать реакцию президента США Дональда Трампа на текущий кризис вокруг КНДР. Его обещание ответить "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян будет представлять реальную угрозу для США, посчитали уместным 46% респондентов. Критически восприняли заявление президента 39% опрошенных.

Кроме того, жители США склонны считать, что американский лидер справляется с кризисом на Корейском полуострове (49%). Сомнения в способности Трампа решить проблему высказали 42% респондентов.

В целом работой Трампа на посту президента недовольны 52% опрошенных. Доля сторонников его политики составляет 44%.

На прошлой неделе, по данным опроса службы SSRS, число американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента США, достигло максимума с показателем 56%.

Опрос проводился в период с 10 по 14 августа среди 1997 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов составляет два процентных пункта.