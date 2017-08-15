Корнейчук: четыре важных пункта о "Южмаше", КНДР и целях США

РИА Новости Украина

Обвинения Киева в передаче товаров и технологий КНДР, которые бы содействовали развитию баллистических программ, безосновательны, поскольку Украина не реализует ни одного космического проекта со странами, не входящими в соглашение о режиме контроля за ракетными технологиями. Об этом говорится в сообщении Государственного космического агентства Украины.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

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Политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал "вбросом" информацию о "неких поставках украинских двигателей с "Южмаша" в Северную Корею". По его мнению, "понятно, что за провокацией стоят демократы (в их орбите влияния и находится газета)".

Корнейчук уверен, что основная задача вброса – "очередная попытка сорвать "Большую сделку" Трампа-Путина, где в ближайшее время намечается прорыв. Основной посыл статьи — двигатели для ракет попали в КНДР через Россию.

Эксперт перечислил четыре главных составляющих этой информационной кампании.

"1) Демократы продолжают нагнетать истерию в обществе против Трампа. Теперь людей пугают следующим аргументом: как можно договариваться с Путиным, если он втихаря поставляет корейцам двигатели, благодаря которым их ракеты могут долететь до США?

И никто не обратит внимание, что все предположение о двигателях строятся на домыслах какого-то эксперта. Главное — раскрутка в СМИ. NICHOLAS KAMM / AFP Корнейчук: Трамп максимально ослабляет Порошенко

То есть, когда Трамп покажет обществу, что с русскими можно договариваться на примере "перезапуска" "Минска", американское общество будет кричать: это ничего не значит — они Корею двигателями для ракет снабжают.

2) Одна из задач "Большой сделки"- это уменьшение влияния США на Украину. Демократы, которые устраивали тут Майдан и войну, допустить такое не могут. Поэтому, пытаясь сорвать "сделку", пытаются показать американскому обществу: мол, как мы можем оставить Украину в покое, если эти "туземцы" сразу продадут еще двигателей корейцам через русских.

3) Демократы продолжают свою последовательную стратегию по уничтожению "Южмаша". Не добили руками Порошенко-Яценюка — в ход пошла международная дискредитация.

Кстати, одна из причин поддержка США Майдана — это сотрудничество Украины и России в сфере ВПК, которое надо было срочно остановить.

4) Демократы пытаются показать американскому обществу, что мир в Украине и Сирии не стоит того, чтобы в обмен улучшить отношения с Россией", – написал Корнейчук.

Пост Дмитрия Корнейчука в facebook

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружия и военных технологий в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.