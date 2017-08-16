МИД России: слова Киева о непричастности к технологиям в КНДР неправдоподобны

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Заявление Киева о том, что украинская сторона не причастна к возможному попаданию ракетных технологий в руки северо-корейских экспертов, не соответствует действительности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Информация теперь же быстро раскрывается: в 2013 году соответствующий комитет СБ ООН получил от экспертов-ооновцев итоговый доклад — он опубликован… В этом докладе сообщалось о предотвращении годом ранее Службой безопасности Украины попытки двух граждан КНДР получить в КБ "Южное" доступ к секретным ракетным технологиям", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести-FM".

Она отметила, что когда сейчас эта тема вновь стала обсуждаться, и когда представители Украины "в один голос начали все это отрицать, они даже не потрудились вспомнить, о том, что происходило у них там в Украине" (в 2013 году).

"Представители Северной Кореи интересовались новыми видами технологических процессов, проектированием ракетных систем, топливными системами и так далее — это все есть в соответствующем докладе (СБ ООН). Мало того, в 2012 году эти граждане КНДР были приговорены украинскими властями к восьми годам тюремного заключения. То есть такие вещи, когда сегодня говорилось (в Киеве), что никто ничем там (не занимался), это все просто не соответствует действительности", — добавила Захарова.

Ранее газета New York Times опубликовала исследование американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ. В Госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.