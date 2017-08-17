О начале ядерной войны США и КНДР говорить рано, но кризис налицо - эксперт

FRED DUFOUR / AFP

РИА Новости Украина

Турецкий политический обозреватель Тюлин Далоглу в интервью Sputnik прокомментировала новый виток напряженности между США и Северной Кореей.

По ее мнению, градус напряженности в значительной степени преувеличивается и подогревается из-за непривычной для общественности формы поведения Трампа: "Риторика Дональда Трампа, его язык жестов и заявления непривычны для широкой общественности. Он делает резкие заявления, не взвешивая и не просчитывая возможные последствия от них, и это приводит к тому, что обстановка накаляется еще больше".

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Напоминая о том, что президент США Джордж Буш, при котором произошла оккупация Ирака, ввел в международный политический лексикон понятие "ось зла", Далоглу сказала: "Одной из трёх составляющих этой "оси зла" являлась Северная Корея, под двумя другими подразумевались Иран и Ирак. Кстати, именно в тот период произошло вторжение и последующая оккупация Ирака американскими войсками. Так что Трамп не первый, кто угрожает Северной Корее применением оружия и вооруженными методами. Это делалось и до него.

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Ситуация, происходящая в отношениях с Северной Кореей, для Турции имеет столь же важное значение, как и для самих США, поскольку фактором, гарантировавшим членство Турции в НАТО, было участие страны в составе группы, сформированной ООН в ходе Корейской войны. Исходя из всего этого, мы видим, что нынешняя проблема является очень многоплановой и запутанной. Возможно, говорить о скором начале ядерной войны с Северной Кореей преждевременно, но налицо наличие серьезного кризиса, поскольку мы видим, что мировые лидеры используют весьма жесткую риторику".