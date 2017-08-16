Порошенко инициировал расследование скандала с ракетами КНДР

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать возможность получения Северной Кореей украинскими ракетными технологиями. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в соцсети Facebook.

В понедельник газета New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

"Какими бы абсурдными ни выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставке ракетных двигателей или соответствующих технологий Северной Корее. Поэтому поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортному контролю, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", — написал Порошенко.

Президент выразил уверенность, что это "позволит подтвердить надуманность" предположений об "украинском следе" и, вероятно, "локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка".

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Порошенко заявил, что Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения ядерного оружия.

"Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения. Добровольно избавившись от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда не позволили себе усомниться в нашей приверженности международным обязательствам", — написал Порошенко.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.

Украина после распада СССР унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. После присоединения Киева к договору ядерный арсенал Украины был уничтожен, а ядерные державы обязались гарантировать стране безопасность.