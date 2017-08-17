Технологии Украины помогут КНДР, но частично — военный эксперт

РИА Новости Украина

Технологии "Южного машиностроительного завода" ("Южмаш") в случае попадания в КНДР могут оказать помощь Северной Корее в развитии ее ракетной программы, но Пхеньян при этом долгие годы также ведет самостоятельные разработки, которые могли позволить стране добиться прорыва в этой области, считают эксперты.

Газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. В госдепе США накануне сообщили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР. Позднее пранкеры Лексус и Вован пообщались с гендиректором "Южмаша" от имени секретаря СНБО Украины, который допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.

"Сказать, что они (технологии завода "Южмаш" – Ред.) попали в КНДР, мы, по крайней мере, пока, стопроцентно подтвердить не можем, мы не знаем насколько это так. Но если они действительно туда попали, это поможет северокорейским специалистам более быстрыми темпами разработать, создать и принять на вооружение средства доставки ядерного оружия", — сказал независимый военный эксперт Владимир Новиков.

По его мнению, если информация о продаже КНДР технологий является правдой, то этот процесс мог быть совершен через многоступенчатую операцию.

"Если она (Украина – Ред.) продала технологии, то, скорее всего, это было сделано через многоступенчатую операцию через третьи и четвертые страны, а потом они попали туда как-то в Северную Корею. Если это так, я подчеркиваю, это действительно поможет Северной Корее в создании ракетных средств доставки средней и большей дальности и, может быть, даже межконтинентальной дальности, то есть порядка 9-11 тысяч километров", - добавил Новиков.

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При этом эксперт отметил, что если технологии "Южмаша" попали в КНДР, то северокорейские специалисты смогут достаточно быстро их адаптировать.

"Потому что десятилетия развития своей ракетно-ядерной программы показали, что адаптацию имеющихся технологий Пхеньян проводит крайне успешно", — подчеркнул Владимир Новиков.

В свою очередь, помощник руководителя научно-исследовательского Центра региональной безопасности Китайской академии общественных наук Ян Даньчжи сказал, что Пхеньян постоянно занимается усовершенствованием технологий, которыми обладает страна.

"По поводу ракетных технологий много сейчас всяких версий гуляет в прессе. Но, действительно, что они воспользовались зарубежной технологией, тут важный момент: дело в том, что они и сами постоянно занимаются усовершенствованием технологий. Причем они набрали действительно хороший темп", — сказал он.

При этом Ян Даньчжи отметил, что в современном мире множество каналов, по которым можно получить технологии, и сделать это не проблематично.

"Самое важное, что Северная Корея сама прошла очень большой путь, у них очень мощная база разработок. Поэтому рано или поздно они бы создали, они бы достигли этого прорыва, который мы сейчас наблюдаем", — добавил Ян Даньчжи.