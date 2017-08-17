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    Глава Пентагона пригрозил КНДР "военными последствиями"

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    Джеймс Мэттис заявил, что в сотрудничестве с союзниками США "мы устроим серьезные военные последствия, если КНДР начнет враждебные действия". Его заявление прозвучало на министерской встрече США-Япония.
    Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис пригрозил Пхеньяну "военными последствиями" в случае нападения на США или их союзников.

    "В сотрудничестве с нашими союзниками мы устроим серьезные военные последствия, если КНДР начнет враждебные действия", — заявил Мэттис на министерской встрече США-Япония.

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    При этом он добавил, что Вашингтон готов сбивать ракеты Пхеньяна, запущенные в сторону территории США или союзников.

    "В случае запуска ракеты в направлении территории Японии, Гуама, США, (Южной) Кореи мы предпримем немедленные конкретные действия, чтобы сбить ее", — сказал министр обороны.

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    КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. По его словам, если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

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