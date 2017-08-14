США не исключают военного решения по КНДР - Пентагон

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости Украина. Вашингтон готов вести диалог с Пхеньяном, не заинтересован в смене режима, но дипломатические средства решения северокорейской проблемы подкреплены "военными вариантами", говорится в опубликованной в газете WSJ совместной статье госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз.

В публикации глав дипломатического и военного ведомств администрации отмечается, что целью "кампании мирного давления" со стороны США является денуклеаризация КНДР. "США не заинтересованы в смене режима или ускоренном объединении Кореи", — заявляют при этом Тиллерсон и Мэттис.

Они отмечают, что дипломатический подход США разделяют и другие страны, в частности Китай. По словам Тиллерсона и Мэттиса, "в то время как дипломатия является для нас более предпочтительным средством изменения действий КНДР, она подкреплена и военными вариантами".

В статье также говорится, что "США настроены на переговоры с Пхеньяном", но ожидают от Пхеньяна немедленного прекращения провокационных действий, в частности, ракетных испытаний.

Они добавляют, что "теперь Северная Корея стоит перед выбором" — мир, процветание и международное признание или состояние войны, бедность и изоляция.

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".