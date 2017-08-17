Скандал вокруг КНДР. Порошенко распорядился создать спецгруппу

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации New York Times о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР.

Ранее Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева.

"С целью нейтрализации провокаций, связанных с публикацией статьи в издании The New York Times, основанной на выводах эксперта Международного института стратегических исследований… образовать рабочую группу по вопросам проверки информации, изложенной в статье", — говорится в распоряжении, опубликованном в четверг на сайте Порошенко.

Порошенко назначил руководителем рабочей группы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова и утвердил персональный состав. Он также распорядился, чтобы рабочая группа обеспечила проверку обнародованной информации и по ее результатам предоставила предложения в трехдневный срок.

В состав группы вошли представители СНБО, Администрации президента, главного управления разведки Минобороны, МИД, Госслужбы экспортного контроля, Государственного космического агентства и Генпрокуратуры.

В понедельник газета New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.